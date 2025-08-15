Buscan a las familias de 180 muertos en Málaga antes de exhumarlos

Margarita A. C.; Francisco A. B.; José Francisco A. L.; Ramón A. M. Son los primeros nombres inscritos en un listado con un total de 180 identidades. Nombres y apellidos recogidos en una lista de muertos con fecha de caducidad en el Parque Cementerio de Málaga.

Todos ellos son hombres y mujeres fallecidos tiempo atrás y que permanecen enterrados en el camposanto de la capital de la Costa del Sol, pero que se encuentran en una especie de limbo administrativo.

Con el objetivo de regularizar la situación de todos estos restos mortales, Parcemasa, en cumplimiento de la Ordenanza Reguladora de Cementerios, acaba de poner en marcha el procedimiento mediante el que se pone en conocimiento de los posibles familiares, deudos y responsables de estos fallecidos que las concesiones temporales de enterramiento han vencido a lo largo del primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del año pasado.

Es por ello por lo que se advierte a los posibles interesados de que disponen de un plazo máximo de tres meses a partir de la fecha de vencimiento de la contratación para ponerse en contacto con la sociedad municipal con el fin de "contratar los servicios de exhumación y traslado, así como la concesión de la Unidad de Enterramiento correspondiente".

La publicación de esta información en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento es el paso final después de que hayan resultado infructuosos los intentos de notificación postal realizados en estos meses.

En el citado escrito oficial se precisa que transcurrido el plazo sin que se haya producido esa contratación, "se procederá a la exhumación de los restos y su depósito en osario general".

Miles de muertos olvidados

Son miles los muertos olvidados en Málaga en los últimos años. Sirva mencionar que en 2021 Parcemasa comunicó la existencia de casi 1.700 fallecidos (personas enterradas desde 2012 en adelante y a concesiones vencidas en 2017, 2018, 2019 y 2020) sobre los que pesaba la advertencia de ser exhumados, cifra a que se sumaron otros 330 en 2021.

En 2022, solo en los primeros tres trimestres, había 246 fallecidos. Y en 2023, fueron 173 los afectados.

Para evitar una indefensión por parte de los familiares, el proceso que sigue Parcemasa es ciertamente garantista. Porque el ultimátum de ahora viene precedido de varios intentos por contactar con familiares, deudos y responsables con el objetivo de que cumplan con las obligaciones que tienen asignadas para el mantenimiento de las concesiones que en su día les fueron otorgadas.

Lo primero que hacen los trabajadores municipales es escribir una carta certificada a los familiares o responsables que se vinculan a las concesiones. Cuando la misma no es contestada, de acuerdo con los datos de contacto de los que se dispone y siempre que es posible, se realiza una llamada telefónica.

En el supuesto de que este mecanismo tampoco surta efecto, el siguiente paso es el de publicar el listado de nombres afectados en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en los boletines oficiales. "Si pese a todas estas cautelas tampoco dan señales los responsables de esas unidades de enterramiento, no tenemos más remedio que desalojarlas", indicaban tiempo atrás desde Parcemasa.

¿Qué ocurre con los restos que tienen que ser desalojados de sus enterramientos? Todos ellos van a parar al osario general de Parcemasa, donde se vienen depositando restos desde hace unos 40 años.