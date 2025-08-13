La Feria de Málaga vuelve a ser un espacio cardioprotegido: el Real tendrá 23 desfibriladores listos para salvar vidas

La concejala delegada de Servicios Operativos Playas y Fiestas, Teresa Porras, durante la entrega de desfibriladores. Ayuntamiento de Málaga

La Feria de Málaga vuelve a ser un espacio cardioprotegido con un total de 23 desfibriladores repartidos por distintos puntos del Real de Cortijo de Torres para que puedan estar disponibles en caso de emergencia.

Un año más, el uso de estos aparatos puede ser vital para una persona que sufra una parada cardíaca, así como actuar en los primeros momentos de la emergencia con las maniobras de reanimación.

El Ayuntamiento de Málaga ha entregado a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales 'La Alcazaba' estos 23 dispositivos, que permanecerán instalados de forma estratégica en determinadas casetas del recinto ferial y que estarán a disposición de la ciudadanía ante una parada cardiorrespiratoria.

A estos equipos, 12 de ellos cedidos por Almas Industries, se sumarán los que portarán los efectivos de Protección Civil, así como los incorporados en los vehículos de la Policía Local y los de los servicios sanitarios.

En el Real, estos aparatos DESA se distribuirán en las casetas municipales (Caseta Municipal del Flamenco y la Copla, El Rengue y Caseta Municipal-San Miguel), además de en las casetas Federación Malagueña de Peñas 'La Alcazaba', Peña de Cazadores Los Mimbrales, Peña La Estrella, Peña Los 30 Amigos, Peña Tiro Pichón, Peña Santa Cristina, Peña Carnavalesca, Peña La Paz, Peña Perchelera, Centro Cultural Renfe, Casa Álora-Gibralfaro, Asociación Natural Beach, Peña Atlético Portada Alta, Asociación Cultural Litoral, Peña Martiricos, Peña La Solera, Asociación Jóvenes Australes Aventureros, Asociación Palmeral Aire Libre, Asociación Ciclista Costa de Málaga y Peña Er Salero.

Desde el Ayuntamiento han señalado en un comunicado que para facilitar su manejo en caso de emergencia en el recinto ferial, miembros de Expaumi impartieron el pasado martes en la caseta de la Federación Malagueña de Peñas un taller de soporte vital básico y uso de desfibriladores dirigido a miembros de los distintos colectivos con presencia en el Real.

Además, se entregarán a las casetas carteles invitando a vivir una feria cardioprotegida, en los que figura un código QR que enlaza al citado mapa.

A través del programa 'Málaga Cardioprotegida', la ciudad cuenta con una red de 690 desfibriladores repartidos por distintos equipamientos, cuya ubicación puede consultarse en la web https://desfibriladores.malaga.eu.