Un edificio icónico para la EMT de Málaga: así será su sede en las nuevas cocheras en la calle Paquiro

Infografía del edificio planteado para la EMT en sus nuevas cocheras.

Las futuras cocheras de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), en las que el Ayuntamiento de Málaga viene trabajando desde hace años, van a suponer una ruptura radical respecto a las históricas instalaciones de Camino de San Rafael.

Y no sólo porque se va a incrementar de manera clara la superficie reservada para el estacionamiento de vehículos, sino por la modernización de las dependencias y por una apuesta clara por una sede de diseño arquitectónico.

Un aspecto que se pone de manifiesto al ver los primeros diseños del complejo planteado. Una labor elaborada por los técnicos de la Gerencia de Urbanismo, que proponen un edificio con dos cuerpos de 3 plantas cada uno.

Ambos estarán conectados entre sí a través de la planta primera, salvando el embovedamiento de la vaguada existente en el interior de la parcela.

Otra imagen del nuevo edificio proyectado para la EMT de Málaga.

Este inmueble forma parte del proyecto global de las nuevas cocheras, planificadas en la calle Paquiro.

Muestra del valor que se da desde Urbanismo a este elemento es que se pone el acento en que será este edificio de oficinas "el que genera la imagen pública hacia la ciudad, siendo el propio edificio el que hace de soporte y de conexión entre la campa de los autobuses y la calle Paquiro".

Según se precisa en los documentos técnicos conocidos, el cuerpo de la zona Este albergará un uso más vinculado a los trabajadores de la empresa, mientras que el del Oeste tendrá un carácter más institucional, albergando el uso de oficinas.

"Se trata de dar una imagen urbana y de calidad mediante unos cuerpos que se proyectan hacia la calle y la campa imprimiendo carácter a la propuesta, dejando una serie de terrazas que permiten el disfrute del espacio exterior desde el interior del edificio", se precisa.

Atendiendo a los datos conocidos, la superficie construida será de 13.000 metros cuadrados.