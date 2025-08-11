Málaga empieza a preparar la Cabalgata de Reyes de 2026: música, batucada y espectáculo infantil

A menos de una semana para el inicio de la Feria de Agosto, el Ayuntamiento de Málaga mira más allá y pone en marcha la maquinaria para contratar el espectáculo de la Cabalgata de Reyes 2026.

De acuerdo con los detalles de la licitación impulsada por el Consistorio, el coste del servicio alcanza los 545.237,52 euros (IVA incluido). Las empresas interesadas tienen hasta el 10 de septiembre para presentar sus ofertas.

Con este paso adelante, el Ayuntamiento busca contratar a una empresa especializada en el sector, que sea la encargada de la realización de la Cabalgata de Reyes, su montaje, organización y puesta en la calle de todo el espectáculo, que se responsabilice del correcto funcionamiento del evento, carrozas, actores, figurantes, medios técnicos, sonido, iluminación y de todo lo necesario para la óptima celebración y fin de los actos del recorrido de la Cabalgata.

El servicio integra, entre otros detalles, la puesta a disposición de las carrozas de la cabalgata. El desfile estará integrado por 12 carrozas. Tres de ellas estarán reservadas a los Reyes de Oriente y tendrán 8 metros de largo, 2,4 metros de ancho y 3,8 metros de alto.

Habrá, además, cuatro carrozas modelo temática infantil con decorados y figuras de la empresa Arteficticio; tres carrozas modelo temática bíblica con decorados y figuras de la empresa Arteficticio o equivalente; dos carrozas aportadas por el Ayuntamiento.

Asimismo, se dispondrán de 13 vehículos con bola de remolque y serigrafía institucional en puertas (Escudo simplificado Ayuntamiento de Málaga) y sus conductores correspondientes, dos furgonetas de 12 metros cúbicos con conductor, dos furgonetas de 20 metros cúbicos con conductor y dos furgonetas para retén de mantenimiento.

La adjudicataria dispondrá de 15 vigilantes de seguridad desde las 16:00 horas hasta las 23:00 horas del 05 de enero de 2026 como responsables de seguridad de carrozas y del cumplimiento de la normativa existente.

Se dispondrá de 1 ambulancia SVA, dos ambulancias SVB+DUE y un vehículo 4x4 para coordinación del servicio sanitario.

Asimismo, deberá organizar un pasacalles de gran formato y otros de mediano formato vinculados a personajes infantiles, habrá ballet o batucada tematizada de acompañamiento al Rey Melchor, compuesto por un mínimo de 20 personas; una banda de música de acompañamiento al Rey Gaspar, compuesto por un mínimo de 20 músicos, y ballet o batucada tematizada de acompañamiento al Rey Baltasar, compuesto por un mínimo de 20 personas.

Cada uno de los reyes estará acompañado de una guardia compuesta por nueve guardias y un abanderado con vestuario y armas modelo del Molinar Alcoy y bandera de terciopelo bordada con las respectivas coronas. Todos ellos serán de la empresa DDQ. KIAS EVENTOS.