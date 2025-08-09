Así será el espectacular edificio que Málaga levantará junto al mar para centralizar áreas municipales

Diseño del edificio que el Ayuntamiento de Málaga proyecta en la calle Pacífico para usos municipales.

La apuesta del Ayuntamiento de Málaga de construir un nuevo edificio de usos múltiples en las proximidades de la nueva Milla de Oro de la capital de la Costa del Sol sigue adelante.

A la espera de que se concreten los pasos finales para activar la licitación de los trabajos, el Consistorio dispone ya de un proyecto que permite conocer las líneas principales del futuro equipamiento.

De acuerdo con los datos conocidos por EL ESPAÑOL de Málaga, el diseño planteado busca guardar cierta semejanza con el gran edificio de oficinas que Insur construye junto a Tabacalera.

El objetivo del equipo de gobierno del PP es que este inmueble albergue las sedes de órganos de carácter general actualmente ubicados en la Casona del Parque, que pasaría a tener un papel principalmente institucional.

Ello incluye el traslado del Área de Economía y Hacienda, Tesorería, Secretaría General, Asesoría Jurídica, Intervención, el Área de Recursos Humanos y Coordinación de Distritos.

Uno de los primeros propósitos perseguidos es "abordar una remodelación del edificio central del Ayuntamiento eliminando construcciones que se han ido añadiendo como entreplantas o elevaciones en zona de cubierta para destinarlo en su conjunto a un uso de carácter Institucional y protocolario”.

A ello hay que agregar la necesidad de dotar de instalaciones adecuadas a estas áreas en espacios de trabajo accesibles, más flexibles y adaptados a las nuevas demandas técnicas y de confort en las condiciones de trabajo.

"El edificio se plantea como una superposición de bandejas que generan movimiento y permiten, dada la posición frente al mar, dotar a cada planta de un espacio de esparcimiento propio", destacan los técnicos de la Gerencia de Urbanismo.

El programa de uso se resuelve mediante dos núcleos verticales, de comunicación y aseos, como elementos fijos en todas las plantas, previéndose una distribución mediante divisiones de elementos prefabricados que permitan ser adaptados a posibles cambios en la configuración de las distintas áreas.

La parcela elegida para el desarrollo de este complejo se localiza también junto a Tabacalera y junto al solar que el Ayuntamiento de Málaga le compró hace varios años a la Tesorería de la Seguridad Social por 8,2 millones. Este solar, de 8.775 metros cuadrados, está pendiente de destino.