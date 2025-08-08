Francisco de la Torre rompe su silencio tras la bronca viral: "Había gestos de amenaza y un ruido ensordecedor"

Vídeo del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, tras la bronca que se ha hecho viral.

Una de las características de Francisco de la Torre como alcalde de Málaga, cargo que viene representando desde hace más de 25 años, es la moderación y educación con la que suele afrontar los asuntos.

Por este motivo sorprendió de manera especial lo ocurrido en el último Pleno municipal, en el que se le vio particularmente exaltado. Voz en grito, De la Torre ordenó el desalojo de algunas de las personas que asistían a la sesión y que, pese a no tener la palabra, interrumpían otras intervenciones.

La imagen del alcalde, ciertamente molesto con lo que estaba sucediendo, trascendió a nivel nacional, convirtiéndose en asunto de discusión.

Seguramente por este motivo, De la Torre ha querido explicar en un video colgado por el Ayuntamiento en sus redes sociales lo sucedido aquella jornada.

El documento ve la luz una semana después del episodio. "Os quiero dar una explicación sobre lo ocurrido en el pleno del jueves 31 de julio".

Así arranca un vídeo en el que el regidor habla de que su iracunda intervención estuvo precedida por "un ruido ensordecedor" por parte de algunos de los asistentes en el momento en que intervino una trabajadora de Limasam. Incluso, habla de que se produjeron "gestos de amenaza" contra esa operaria.

"Esa indignación mía era hacia aquellos que interrumpían de mala manera y a los grupos que los habían traído”, añade el regidor, quien viene a justificar el por qué se tuvo que pronunciar en "un tono fuerte y un tono de exigencia de silencio". "Quizás tenía que haber desalojado a todos", reconoce.

Esa sesión estuvo marcada por los gritos y la discusión encendida entre los grupos de la oposición, que acudieron con un importante apoyo vecinal y social, y el equipo de gobierno. Y, como epicentro, la limpieza y la suciedad de la ciudad.

En un momento determinado del debate, De la Torre elevó de manera contundente el tono: "¡Qué ejemplo está dando señora, cállese, váyase ya!", dijo visiblemente alterado por el escándalo que se estaba produciendo.