Nuevas ayudas públicas a la Semana Santa de Málaga: estas son las cofradías que reciben subvención del Ayuntamiento

Las mejores imágenes del Viernes Santo | La lluvia truncó el final de la Semana Santa de Málaga

Nuevo espaldarazo con dinero público a las cofradías de la Semana Santa de Málaga. Si el pasado mes de julio el Ayuntamiento de la capital de la Costa del Sol dio luz verde a una inyección de 70.000 euros destinada a la Agrupación de Cofradías, ahora llega una aportación de 90.000 euros a repartir entre 39 entidades.

La aportación se realiza a través de la Concejalía de Cultura, que acaba de resolver la convocatoria pública de subvenciones destinadas a las cofradías y hermandades que participaron en la pasada Semana Santa de 2025, celebrada del 13 al 20 de abril.

El objetivo de esta iniciativa es "ayudar económicamente a dichas cofradías y hermandades a fin de mejorar el ornato, decoración y visión de la procesión".

Para ello, la convocatoria cubre directamente gastos cruciales como las velas, las flores y el acompañamiento musical, elementos esenciales que configuran la estética y la atmósfera única de los desfiles procesionales malagueños.

Son en total 39 las entidades afortunadas. Todas ellas, según recoge el acta oficial, cumplen rigurosamente con todos los requisitos exigidos en la convocatoria. Cada una recibirá un importe individual de 2.195,12 euros.

Este es el listado completo de las cofradías beneficiadas:

Humillación

El Cautivo

Descendimiento

Humildad y Paciencia

Expiración

Penas

Fusionadas de San Juan

Humildad

Viñeros

Rico

Amargura-Zamarrilla

Piedad

Dulce Nombre

Santa Cruz

Prendimiento

Rescate

Nueva Esperanza

Misericordia

Sangre

Cristo del Amor

Perdón

Salutación

Salesianos

Sentencia

Cena

Mediadora

Buena Muerte Mena

Rocío

Sepulcro

Esperanza

Gitanos-Columna

Estudiantes

Salud

Crucifixión

Paloma

Dolores de San Juan

Monte Calvario

Huerto



Pollinica

La resolución, firmada por la concejala de Cultura, Mariana Pineda, culmina un proceso que se inició con la aprobación de la convocatoria el 11 de abril de 2025.