Nuevas ayudas públicas a la Semana Santa de Málaga: estas son las cofradías que reciben subvención del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Málaga otorga a 39 entidades un total de 2.195,12 euros para gastos relacionados con las velas, las flores y el acompañamiento musical.
Más información: Subvención récord a la Semana Santa: Málaga otorga 150.000 euros a dedo a la Agrupación de Cofradías
Nuevo espaldarazo con dinero público a las cofradías de la Semana Santa de Málaga. Si el pasado mes de julio el Ayuntamiento de la capital de la Costa del Sol dio luz verde a una inyección de 70.000 euros destinada a la Agrupación de Cofradías, ahora llega una aportación de 90.000 euros a repartir entre 39 entidades.
La aportación se realiza a través de la Concejalía de Cultura, que acaba de resolver la convocatoria pública de subvenciones destinadas a las cofradías y hermandades que participaron en la pasada Semana Santa de 2025, celebrada del 13 al 20 de abril.
El objetivo de esta iniciativa es "ayudar económicamente a dichas cofradías y hermandades a fin de mejorar el ornato, decoración y visión de la procesión".
Para ello, la convocatoria cubre directamente gastos cruciales como las velas, las flores y el acompañamiento musical, elementos esenciales que configuran la estética y la atmósfera única de los desfiles procesionales malagueños.
Son en total 39 las entidades afortunadas. Todas ellas, según recoge el acta oficial, cumplen rigurosamente con todos los requisitos exigidos en la convocatoria. Cada una recibirá un importe individual de 2.195,12 euros.
Este es el listado completo de las cofradías beneficiadas:
-
Humillación
-
El Cautivo
-
Descendimiento
-
Humildad y Paciencia
-
Expiración
-
Penas
-
Fusionadas de San Juan
-
Humildad
-
Viñeros
-
Rico
-
Amargura-Zamarrilla
-
Piedad
-
Dulce Nombre
-
Santa Cruz
-
Prendimiento
-
Rescate
-
Nueva Esperanza
-
Misericordia
-
Sangre
-
Cristo del Amor
-
Perdón
-
Salutación
-
Salesianos
-
Sentencia
-
Cena
-
Mediadora
-
Buena Muerte Mena
-
Rocío
-
Sepulcro
-
Esperanza
-
Gitanos-Columna
-
Estudiantes
-
Salud
-
Crucifixión
-
Paloma
-
Dolores de San Juan
-
Monte Calvario
-
Huerto
-
-
Pollinica
La resolución, firmada por la concejala de Cultura, Mariana Pineda, culmina un proceso que se inició con la aprobación de la convocatoria el 11 de abril de 2025.