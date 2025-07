Málaga blinda su patrimonio: aprueba un plan pionero para salvar joyas ocultas en las fachadas de sus edificios

Málaga da un paso crucial en su apuesta por salvaguardar parte de su rico patrimonio histórico y artístico.

La Comisión de Urbanismo tiene previsto aprobar inicialmente este lunes una importante modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), centrada en el artículo 12.4.12 sobre "Pinturas Murales".

La medida viene acompañada de la aprobación de un nuevo y exhaustivo Catálogo de Pinturas Murales, un instrumento complementario esencial para la ordenación urbanística de la ciudad.

La finalidad es limitar el riesgo de pérdida del valioso legado de pinturas murales malagueñas y garantizar su protección adecuada.

Busca, además, inventariar nuevos inmuebles susceptibles de contener estas obras y excluir aquellos donde ya se ha confirmado su inexistencia.

Vista de Málaga. Pixabay

La meta final es el estudio, protección y recuperación de las fachadas que aún hoy se mantienen, especialmente las de época barroca, con el fin de aportar un mayor conocimiento sobre la historia y el patrimonio de la ciudad.

Una de las novedades más destacadas es la sustitución del listado cerrado de inmuebles contenido en el antiguo PGOU por una remisión expresa al nuevo Catálogo de Pinturas Murales de Málaga.

Un movimiento que se considera más eficiente y adaptable para futuras actualizaciones, asegurando que el planeamiento se adecue continuamente a la realidad del patrimonio.

El nuevo catálogo amplía el número de propiedades protegidas de 192 a 275 inmuebles. Estas se clasifican en diversas categorías según el estado y la existencia de las pinturas:

A. Edificios con pintura mural en fachada. Intervenidas: 74 inmuebles.

B. Edificios con pintura mural en fachada. No intervenidas (Visibles o catas realizadas): 14 inmuebles.

C. Pinturas arrancadas y restauradas no en fachada original: 11 inmuebles.

D. Susceptibles: 176 inmuebles que pueden contenerlas.

También se han identificado 38 inmuebles que quedan fuera de catálogo (Categoría E), justificado por la ausencia documentada de estas decoraciones o por la demolición del edificio.

Un requisito indispensable para las futuras obras

Para los inmuebles incluidos en el catálogo, cualquier licencia de obra nueva, rehabilitación o demolición exigirá, de forma obligatoria y previa, un "estudio de catas".

Este estudio deberá incluir una propuesta de conservación suscrita por un técnico restaurador, y la concesión de la licencia quedará supeditada a la valoración que la Gerencia de Urbanismo realice de dicho informe.

Las intervenciones se categorizan en Conservación Visible (que implica restauración y puesta en valor in situ, o excepcionalmente extracción y reposición in situ si la restauración es inviable por imposibilidad constructiva o ruina de la fachada) y Conservación Cubierta, según lo que el informe de catas determine.

Adicionalmente, se valora positivamente la propuesta de otorgar la Protección Arquitectónica II a los inmuebles de las categorías A, B y C del Catálogo que actualmente no estén protegidos, con el objetivo de garantizar la preservación de sus fachadas. Esta medida será analizada y, en su caso, aprobada en el marco de otro expediente en tramitación.

El procedimiento de esta modificación normativa se inició en octubre de 2023 y el documento actualizado del Catálogo se presentó en diciembre de 2024.

El proyecto ha superado diversos informes técnicos y jurídicos, y se ha determinado que no requiere Evaluación de Impacto en la Salud ni un procedimiento de evaluación ambiental debido a su alcance específico y a que no genera efectos significativos sobre el medio ambiente.

Las enmiendas presentadas por el grupo municipal Con Málaga para mantener ciertos inmuebles (c/ Compañía 26; c/ Mariblanca nº 4; c/ Tomás de Cózar nº 31; c/ Gigantes nº 13) en el catálogo fueron desestimadas, basándose en informes técnicos que confirmaron la inexistencia de restos polícromos documentados o la demolición de los edificios en cuestión.

Tras esta aprobación inicial, el expediente será sometido a un periodo de información pública de 20 días hábiles.

Simultáneamente, se solicitarán informes preceptivos a la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura y Deporte, y a la Consejería de Fomento Articulación del Territorio y Vivienda.