La Antigua Casa del Guardia de Málaga vuelve a pedir a sus clientes que no usen de 'barra' la estación de Atarazanas

El Jueves Santo de 2023 la recién estrenada estación de metro de Atarazanas se hacía viral en redes sociales por ser utilizada por los clientes de la Antigua Casa del Guardia como una barra para colocar el refresco o botellín de cerveza, así como algunos platos de comida, mientras que los clientes disfrutaban del paso de las cofradías por la Alameda.

Así lo retrató el tuitero José Luis Rueda en su cuenta de Twitter. En la imagen se podía ver a un grupo de comensales sacando aprovechamiento a uno de los muretes laterales de la entrada a la parada de Atarazanas.

"Que el Ayuntamiento de Málaga te ponga una barra de bar gratis no tiene precio, para todo lo demás tienes a Mahos", expresaba Rueda en su mensaje, que obtuvo entonces varias respuestas críticas. Una de ellas dice: "¿Eso es un botellón no? Tremendo, y no pasa nada porque es un desplazamiento temporal de La Casa del Guardia al Metro". Hay otro tuitero que, con no poca sorna, afirmaba: "Otra foto malintencionada".

Desde aquel incidente, el histórico bar decide colgar en sus redes cada Semana Santa un cartel donde ruegan a sus clientes que no saquen sus consumiciones del local ni utilicen el poyete de la estación de metro como una barra. "Gracias a todos por su colaboración", han escrito este sábado desde el restaurante.

Habrá que esperar a que la Semana Santa vaya transcurriendo para conocer si el público cumple con las peticiones del bar. El año pasado la escena no se repitió, pero el tiempo tampoco es que acompañara mucho a tomar el pajarete en la calle.