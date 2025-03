Así será el primer aparcamiento disuasorio de Málaga: coste, ubicación, plazas...

La hoja de ruta trazada por el Ayuntamiento de Málaga para planificar la movilidad de la ciudad en los próximos años tiene en la construcción de su primer aparcamiento disuasorio, con unas 467 plazas, un elemento clave. Por más que queda un camino largo por delante antes de que vea la luz este edificio, el área de Movilidad está haciendo sus deberes, sentando las bases de la operación final.

El estudio inicial, elaborado por la empresa Tool Alfa, marca el rumbo a seguir y emite una serie de conclusiones que son esenciales para afrontar el reto. Un primer dato significativo es que su construcción podría obligar a una inversión próxima a los 23 millones de euros.

Este no es el único componente económico a tomar en consideración. El trabajo realizado, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Málaga, no sólo plantea un tipo de aparcamiento a desarrollar, sino que llega a analizar tres alternativas de emplazamiento del edificio para mejorar las conexiones con el entorno. Sobre todo con las vías de alta ocupación más próximas: la MA-20 y la MA-21.

El desarrollo de cualquiera de las opciones permitiría a los conductores ahorrar del orden de un minuto en el acceso al parking disuasorio. No obstante, es la alternativa 2 la que mejoraría más los tiempos de salida, ya que los reduciría en unos cuatro minutos.

La misma incluye la articulación sudoeste para accesos desde la MA-20 sur y una nueva salida hacia la Avenida de Velázquez. Pero a estos elementos se suma un ramal directo de salida hacia la MA-20 en sentido sur. La materialización de estas actuaciones, se indica, supondría un coste de 13,85 millones de euros. El valor de las otras alternativas oscilan entre los 6,18 millones y los 6,59 millones.

Detalles del aparcamiento disuasorio junto al Martín Carpena.

Y también la alternativa 2 la que generaría una mayor demanda máxima, con entre 300-330 vehículos en hora punta de mañana, con una ocupación máxima de 412 vehículos a primera hora de la tarde.

Detalles del futuro edificio

Aunque será trabajo del futuro anteproyecto y proyecto de ejecución, el estudio inicial entiende que la reserva de estas plazas (441 ordinarias, 16 de recarga de coche eléctrico y 10 PMR) podría delimitarse en una sola planta. No obstante, se recuerda la necesidad de mantener la oferta que actualmente se oferta con el gran solar localizado junto al Martín Carpena, razón por la que se aconseja "disponer dos plantas". Y ello mediante una solución híbrida "subterráneo-en altura".

En este sentido, el uso se repartiría en dos. La planta baja sería destinada al parking disuasorio, aprovechando la actual depresión que tiene el solar elegido, a lo que habría que añadir un rebaje de otros 1-2 metros adicionales. Por su parte, la primera planta estaría pensada para responder a las actuales necesidades del Martín Carpena, situándose sobre la anterior y a unos 1-1,5 metros por encima de los viales perimetrales.

Los responsables del trabajo realizan una serie de recomendaciones sobre el diseño futuro. En este sentido, plantean que haya aparcamientos para bicicletas y patinetes; espacio para usos complementarios, como taller, puntos de lavado, taquillas inteligentes, salas polivalentes, puntos de autoventa de billetes Metro/bus.

Alternativas de accesos al futuro aparcamiento.

Asimismo, se propone que haya luz LED rojo/verde de ocupación de plaza, app para gestión previa del viaje y pantallas con tiempo de espera a Metro/bus, etc. Y se abre la mano sobre la futura explotación, que podría corresponder directamente a la EMT y Smassa, como plantea el Ayuntamiento, como a la colaboración público-privada.

Con el objetivo de mejorar la sinergia del parking con los autobuses urbanos, se recomienda la reordenación de los puntos de parada de varias líneas de la EMT. Esto incluye el traslado de la parada Palacio de Deportes de la línea 31 (actualmente junto a Metro L2) hacia dos dársenas en la calle Periodista Paco Rengel.

También se propone ajustar las líneas 7 y 31, de manera que la subida sea por la calle Miguel de Mérida Nicolich y la bajada por Periodista Paco Rengel. Incluiría la cabecera en la nueva parada.

Encuestas

El estudio incluye el resultado de una serie de encuestas realizadas en aparcamientos localizados alrededor de la línea L2 del Metro, a las que sumar otras telefónicas a asociaciones. En estas consultas se ha interpelado sobre la disposición de estas personas a usar o no el aparcamiento.

Un primer dato es que el aparcamiento disuasorio será especialmente provechoso para quienes acceden a la capital desde los municipios del sudoeste de la provincia (especialmente de localidades relativamente próximas como Benalmádena, Torremolinos y Fuengirola, entre otras). Pero con un elemento a subrayar: si es gratis.

A modo de resumen destaca el hecho de que el 42% de los preguntados afirma con rotundidad que seguro que usaría estas instalaciones, frente a un 19% que dice que no lo hará. El segundo elemento es igualmente relevante: el 50% de los preguntados sentencia que no seguro que no pagaría por usarlo, dato al que sumar que hay otro 37% que dice que tal vez no pagaría por usarlo.