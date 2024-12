La Gata Loca de Málaga, un año después de dar el Gordo de la Lotería de Navidad y el del Niño: "Fue un sueño"

“La Gata Loca siempre toca”. Ese fue el lema que Juan Jurado y su mujer, Nadia Lozano, no pararon de repetir el 22 de diciembre del pasado año en su administración, la número 51 de Málaga capital, después de que varios medios de comunicación se agolparan en la puerta al conocer que habían dado dos quintos premios y el Gordo de golpe. El 6 de enero, llegaba la otra gran sorpresa que la Navidad les tenía preparada: volvieron a dar el Gordo y el tercer premio, el colofón a unas fiestas de ensueño.

Casi un año después, la Gata Loca, ubicada en la calle Catapilco, está abarrotada de vecinos de Puerta Blanca, que prueban suerte con la esperanza de que el número que lleva casi todo el barrio (47.020) sea uno de los agraciados este año. “Eso es lo bonito. Cuando toca así y no un décimo suelto”, sostiene Juan, en conversación con EL ESPAÑOL de Málaga.

Del Gordo del 22 de diciembre vendieron un décimo del 88008 y una serie de cada uno de los quintos, que llevaban los números 88.979 y 45.353. En El Niño dieron el primer premio con el número 94.974 y el tercero con el 57.033.

Juan resume las Navidades del año pasado como la recompensa a un año de mucho trabajo. Las vivió como “un sueño”, pero reconoce que llevar hacia delante una administración de lotería tiene mucho trabajo que no se ve. Sobre todo, con la gestión de los décimos que vende por Internet.

"Cuando das premios, la venta online crece, sobre todo porque hay empresas que deciden comprarte una amplia cantidad, equipos, etc...", sostiene Juan, quien es honesto y asegura que la suerte siempre está, pero hay que tener presente que cuanto más números vendas, más posibilidad de premios hay y ellos "curran mucho" para poder ofrecer la mayor variedad posible.

Invierten mucho en Internet porque saben que es una muy buena fuente de clientes. "Al final, da sus frutos. Nosotros hemos empezado abajo. Lo que yo gasto ahora no lo gastaba hace cuatro o cinco años. Cada año vamos mejorando y nosotros somos aún pequeños, pero nuestra idea es ampliar y seguir creciendo. Ya somos cuatro trabajadores", declara.

Le enorgullece las buenas reseñas que el establecimiento tiene en Google. Para Juan, este aspecto es fundamental para dar confianza al cliente y que el año que viene vuelva a comprarles, "independientemente de que busque un número en concreto o no".

La historia

Juan y Nadia cogieron La Gata Loca en 2017. Se enteraron que la anterior dueña se marchaba y no dudaron en seguir su legado haciéndose con la administración, que en los últimos años ha ganado mucha popularidad. Desconocen el origen del nombre, pero han decidido mantenerlo porque les hacía gracia y encima pueden utilizar el pareado de "en La Gata Loca siempre toca", según confiesa Juan entre risas.

Haber tenido tanto éxito en los sorteos de Navidad del año pasado, reconoce que ha supuesto también un aumento de las ventas entre los vecinos del barrio. Para él, dar el Gordo, pese a que solo son 400.000 euros, es "el caballo ganador". "Da igual que des una lluvia de millones, que el Euromillón y esas cosas a la gente le dan igual. Lo que marca un antes y un después es el Sorteo de la Navidad", declara.

Sobre qué pasará el día 22, reconoce que no tiene una bola mágica para leer el futuro, pero algo le dice que "algo caerá", aunque no cree que vayan a tener tantísima suerte como en 2023, que fue "la estrella del árbol" tras algunos premios dados en 2019 (segundo premio el 22 de diciembre con el 10989) o un quinto en 2022, con el 88509.

Reconoce que la Navidad es su "agosto" particular y que se le rompe el corazón cada vez que escucha decir a su hija que "papá y mamá en diciembre están mucho más ausentes", pero les supone un gran empujón para el resto del año. "Es duro, muchos domingos tengo que venir aquí, levantar la persiana, para preparar los envíos online y que no se me acumulen... Pero es que sin esa gestión es imposible tirar hacia delante y ellos, al menos, lo entienden", dice.

Los más pedidos

Más allá del agotado número del barrio, este año también se ha vendido mucho el 87.004, un número que colocaron junto a La Gata Loca con el lema "los feos también tocan". Si bien, los más pedidos son los que acaban en 24, por el año que en breve despedimos. "El 13 y el 15 como terminaciones tampoco suelen fallar, aunque la gente siempre se acaba decantando por sus números especiales y fechas", zanja.