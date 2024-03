Susto en el Metro de Málaga por un fuerte olor a quemado: ha sido una falsa alarma

Susto importante el que se han llevado en la mañana de este martes varias decenas de pasajeros del Metro de Málaga que al estar en el interior de la estación Guadalmedina, localizada junto a El Corte Inglés, han empezado percibir un fuerte olor a quemado. El temor a que pudiese tratarse de un incendio, ha hecho que algunos de estos viajeros hayan optado por no subirse al tren que en ese momento hacía su llegada a la parada con dirección a la Alameda Principal.

Todo, en cualquier caso, ha resultado ser una falsa alarma. El olor a quemado era real, pero no ha estado motivado por un fuego ni en las instalaciones de la estación ni en el interior del túnel.

Tal y como han confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga desde la Consejería de Fomento, responsable del proyecto, la causa hay que encontrarla en las labores que se están realizando en Callejones del Perchel para reponer la única rampa que queda en superficie.

Durante las tareas, los operarios han estado cortando unas maderas. Como consecuencia de ello, se ha generado un olor a quemado que ha trascendido al interior del paso soterrado y a la estación Guadalmedina por medio del sistema de ventilación, indican.

"El origen de olor a quemado no es producto de ningún incendio", han destacado desde la Administración regional, al tiempo que han destacado que no ha saltado ninguna alarma ni indicador. "Procede de las obra de la reposición de la rampa de acceso al túnel en Callejones del Perchel, donde se está procediendo al corte de madera, cuyo olor se ha colado por los circuitos de ventilación del túnel", han explicado, precisando que desde el momento en que se ha detectado se ha procedido a sellar las juntas para que ese olor no acceda a la estación y no provoque esta confusión en los viajeros.