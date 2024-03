Así es el perro-robot que patrullará en el Centro de Málaga y que ha nacido en la UMA: podrá ir al Ejército

Málaga ya tenía perros policías dentro de su patrulla canina. Pero hasta este martes, nunca antes había tenido un perro conformado de cables, baterías y tornillos. La Policía Local ha presentado esta mañana en la plaza de la Constitución a este curioso agente, que velará por la seguridad de los malagueños apoyando al cuerpo en la vigilancia y defensa del centro de la ciudad en el futuro.

Así, el perro-robot se ha desarrollado en el marco de una red 5G gracias al proyecto 5G Tactile, diseñado por el Instituto de Tecnología e Ingeniería del Software (ITIS) de la Universidad de Málaga y con la colaboración de la Unidad de Defensa y Seguridad de Telefónica y la pyme española Alysis.

Mediante esta red, el perro podrá actuar entre la plaza de Uncibay y calle Larios. De inicio, un policía local le acompañará y estará controlado manualmente, pero la idea es que en el futuro, gracias a la inteligencia artificial, gane autonomía y pueda patrullar en solitario.

¿Y en qué situación podrá actuar este perro policía? Pues en algunas tan comunes como los robos y tirones de bolso. El perro cuenta con una cámara que le permite grabar vídeos, tomar imágenes, analizarlas y así detectar cuál de esas situaciones que tiene preconfiguradas está ocurriendo. Camina hacia delante y hacia atrás, sube escalones y da vueltas. También tiene la capacidad de detectar si una persona va en patinete o caminando, e incluso si está tumbada en el suelo. Tras ello, dará parte a la Policía Local para que acuda al lugar si considera que la situación es de emergencia. Así, podrá tener mensajes pregrabados, por lo que antes que ladrar, como hacen sus compañeros de carne y hueso, hablará y avisará, por ejemplo, del uso indebido del patinete en calles donde está prohibida su circulación.

El perro-robot y el de un mimo de calle Larios. Alba Rosado

¿Cuándo se verá a este perro por las calles patrullando? Pues de momento no se sabe, pues se encuentra en fase de pruebas e investigación. De momento, según ha informado Avelino Barrionuevo, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, no hay compromiso de adquisición por parte de la Policía Local, pero sí que se realizarán pruebas en sus labores de patrulla. "Ya veremos con el tiempo la posibilidad o no de tenerlo en nuestras unidades. Podríamos tener la unidad canina robotizada, que podría tener el equipo de informática y de transmisiones de la policía", ha dicho.

El coordinador del proyecto y director el Instituto de Tecnología e Ingeniería del Software, Pedro Merino, ha explicado que quien ya cuenta con algunos perros de este estilo es la Policía Nacional. Así, ha asegurado que se está trabajando para que se puedan utilizar incluso en el Ejército.

De momento no tiene nombre y aunque su presencia por el Centro de Málaga ha llamado mucho la atención de los viandantes, su tecnología no es tan novedosa como parece, pues existen robots similares. Eso sí, es pionero en el uso de IA y red 5G, que le permitirán convertirse "en un elemento más de defensa" en el futuro para la Policía Local, según ha explicado el vicerrector de investigación y divulgación científica de la Universidad de Málaga, Antonio Morales.

Una imagen del perro-robot. Alba Rosado

Aunque se ha escuchado en algún momento de la presentación comentarios en la calle tales como "¡Las máquinas les van a quitar el trabajo a todo el mundo!", hay que reseñar que detrás de este perro hay 20 profesores y 20 ingenieros y doctorandos contratados que llevan más de dos años trabajando en el proyecto y que seguirán investigando, al menos hasta final de año, cómo mejorarlo para que sea lo más útil posible.

Además, en el marco del proyecto también se formará a policías locales para que sepan manejarlo. El robot ha sido presentado como un cuadrúpedo "casi indestructible". En cuanto a sus cifras, pesa 45 kilos, puede lograr una velocidad de 1,3 m/s y tiene un coste de fabricación de 200.000 euros por unidad. "Por tecnología podríamos ponerlo ya mismo en la calle, otra cuestión es el interés de las administraciones", ha comentado Merino.