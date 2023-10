"Si la Junta propone analizar en ciertos tramos el tranvía o metrobús estoy dispuesta a estudiarlo"

A Trinidad Hernández se le ve fácil que no es una política 'profesional'. Su manera de expresarse, sin medir meticulosamente cada palabra que dice, la delata. Y es lógico, dado que lleva apenas unos meses como concejala de Movilidad de Málaga. Una cartera llena de retos.

Usted fue jefa de Tráfico en la provincia de Málaga durante muchos años y posteriormente se incorporó al Ayuntamiento como directora general de Movilidad. ¿Cómo le sienta ahora el traje de concejala?

Es un rol nuevo, pero tengo que decir que en el poco tiempo que llevo lo veo muy similar a lo que hacía cuando era jefa de Tráfico.

¿Muy similar?

Sí. Lo veo similar en distintas competencias, porque sigo teniendo una actitud técnica y siempre de servicio al ciudadano. No me gusta decir 'administrado', me gusta hablar de que el ciudadano es el cliente y el cliente es mi jefe. Esa actitud es la que ahora trato de imprimir al puesto de concejal.

Pero es evidente que el grado de responsabilidad que usted tiene es mucho mayor ahora.

Es evidente que hago algunas cosas más, pero mi perfil es muy técnico. Que tiene una parte política, sí, pero la entiendo como que tengo que explicar a mi equipo cuáles son las demandas de los ciudadanos y hacia dónde tenemos que ir. Me viene muy bien formar parte de los órganos colegiados de gobierno, porque antes sólo conocía mi área y ahora veo el resto de áreas del Ayuntamiento.

¿Ha cambiado algo la manera en la que le ven a usted ahora que es concejala? ¿En la oposición le miran igual?

Cuando era directora general no me miraban, porque no tenía ninguna relación con ellos. Era el concejal el que la tenía.

¿Le ha sorprendido el trato?

El trato es bueno. Recuerdo que cuando estaba de directora fui una vez a una comisión de pleno y me fui traumada. No tengo problema con la oposición, con nadie y no creo que ellos tengan problema conmigo.

¿Cómo fue ese episodio del que habla?

Fue recién nombrada en el cargo y me fui tocada porque empezaron a decir cosas. Ahora entiendo que las tienen que decir, porque uno tiene que jugar su papel de oposición. Pero en aquel momento me sentí un poco ofendida porque se hablaba del sueldo y de cosas de mí. Aquello me sorprendió.

"Me decidí porque creía que puedo aportar algo a la movilidad de la ciudad. Hablé con mi hijo, porque me tenía que ayudar en muchas cosas que hasta ese momento hacía yo"

¿Los compañeros del equipo de gobierno le han dado algún consejo?

No, pero sé que si se lo pido me lo darán.

La marcha de José del Río se conoció casi un mes antes de que se desvelase la lista del PP a las municipales. ¿Se estaba fraguando en aquel entonces su inclusión?

A mí el alcalde me lo dijo poco antes. No sé si fue un día o una semana. Pero recuerdo que estaba en mi casa y me llamó por la noche para proponérmelo. Le dije que me lo iba a pensar unos días. Me dijo que quería que la concejala de Movilidad tuviera un perfil técnico y que le gustaba mi forma de trabajar. Lo consulté, porque eso iba a implicar tener menos tiempo para mis dos hijos y para otras cosas. Me decidí porque creía que puedo aportar algo a la movilidad de la ciudad. Hablé con mi hijo, porque me tenía que ayudar en muchas cosas que hasta ese momento hacía yo. Todavía soy una madre gallina clueca.

¿Sus hijos son mayores? ¿Hasta qué punto ser concejala le afecta?

Me obliga mucho. Yo tengo un hijo mayor que tiene 27 años. Vive conmigo y estoy encantada. Entre los dos llevamos la familia. Y tengo otro hijo de 20 años que tiene una discapacidad intelectual y necesita de una tutela permanente, con mucha terapia. El niño está muy trabajado desde pequeño. Es independiente, pero necesita unas rutinas. Si ahora no estoy en casa, es mi hijo mayor el que me ayuda.

¿Y cómo lo lleva?

Lo sobrellevo bien. Desde que nacieron mis hijos siempre he tenido ayuda. Siempre ha habido una persona en casa que me ha ayudado, que ha sido como mi marido o mi mujer. Todo el tiempo libre que tengo es para mis hijos. Por eso seguramente no tengo una vida social muy amplia, porque en mi casa me necesitan.

¿La echa de menos?

Son 20 años. Ya me he acostumbrado. Lo que sí procuro es tener un momento para mí cada año, para mí sola. Y me voy de viaje sola, siempre. Y el resto del tiempo, ya no me acuerdo de lo que era la vida sin una persona que dependa de ti.

"Todo el tiempo libre que tengo es para mis hijos; sí procuro tener un momento para mí cada año, para mí sola, y me voy de viaje sola, siempre"

Decía que una de las razones por las que aceptó ir en la candidatura de Francisco de la Torre era porque pensaba que podía aportar cosas a la movilidad de Málaga. ¿En qué cosas piensa?

Todo lo que sé son cosas de manual, no me voy a inventar nada. El principal escollo es la resistencia al cambio de la gente. Partiendo de esa realidad, creo que hay que fomentar el transporte público, sí o sí. En una ciudad como Málaga, que es cómoda para moverse en vehículo particular, es necesario migrar hacia la movilidad en transporte colectivo.

¿Y eso cómo se hace? Alude a una clave psicológica y emocional difícil de revertir.

Esa resistencia al cambio existe. He estado en reuniones en las que algunos defendían su derecho constitucional a coger su coche. Creo que tenemos que tener un transporte público que sea de calidad. Yo dejo mi coche si puedo ir en transporte público por cinco o diez minutos menos; si voy a tardar diez veces más no dejo el coche. Y hay que ver lo que está funcionando, como el Metro. No quiero ni pensar en las protestas de los vecinos por la obra del Metro al Civil, por los cambios en los itinerarios de tráfico, o de los negocios que se pueden ver afectados. Pero todos ellos no lo verán tan negro al pensar en lo que ocurre donde está el Metro. Creo en el diálogo, en la escucha, en tener empatía con la gente, para que nos vean más como amigos que como enemigos.

Llevamos meses sin novedades sobre el Plan Málaga Litoral. ¿Sigue adelante?

Es un proyecto en el que creo, porque busca mejorar la movilidad en la ciudad. Y va adelante, lo que ocurre es que ha habido un cambio en la dirección de la oficina que llevaba la coordinación. Son fundamentales los dos intercambiadores. El Plan Málaga Litoral es una obra necesaria, sobre todo pensando en el transporte público y en su potenciación en el área metropolitana.

Habla del transporte público, pero se estima que el túnel proyectado tenga capacidad para más de 50.000 vehículos.

Siempre hemos apostado por un eje litoral con plataformas exclusivas para el transporte público, sí o sí. Que tienen que ir coches, pues tendrán que ir, pero lo que queremos es que cada vez haya más transporte público. El Plan Litoral es fundamental para los transportes públicos de alta capacidad en Málaga, porque no todo tiene que ser Metro.

"Soy de Granada y el tranvía pasa delante de mi puerta. Es verdad que no son las mismas avenidas. Entiendo que los vecinos exigieran el Metro soterrado en determinados itinerarios"

¿Es de las que solo concibe el Metro soterrado?

Es lo que he conocido. Cuando se abrió ese debate yo estaba en la DGT y no me apretaba el zapato. Lo leía en el periódico cada día y me hacía hasta un poco de gracia. Yo soy de Granada y el tranvía pasa delante de mi puerta. Es verdad que no son las mismas avenidas. Entiendo que los vecinos hayan exigido al Ayuntamiento que apueste porque sea soterrado en determinados itinerarios. Es verdad que hay tramos en los que si la Junta de Andalucía propone estudiar que sea un tranvía o un metrobús… Estoy dispuesta a estudiar todo.

Por ejemplo, en el caso del PTA se va a iniciar una obra que ampliará un carril y que estará dedicado a los autobuses y los vehículos de alta ocupación. Si conseguimos que entre por la parte sur del PTA y terminamos nuestro proyecto en Jiménez Fraud con Luis Pasteur, con el que se conseguirá una lanzadera desde Andalucía Tech hasta el PTA, son buenas soluciones.

Alude al PTA. ¿Y a El Palo? La Junta habla en su plan metropolitano de estudiar todas las opciones. ¿El Ayuntamiento tiene una posición de partida?

Para mí esto es nuevo. Me gustaría que los técnicos que saben de esto nos explicaran. Lo que sí creo es que se tiene que dar la opción al Ayuntamiento de elegir y participar en esos estudios. Pero más allá de eso, lo que concluyan los técnicos. Lo que tengo claro es que son obras tan importantes y a tan largo plazo que hay que pensarlas bien.

Hablemos de patinetes. Hace casi un año que el Ayuntamiento sacó a concurso la concesión a un solo operador de este sistema. Y el tema está bloqueado en la vía judicial.

Está en la Audiencia Nacional.

¿Qué va a hacer?

Pues esperar a que se resuelva el tema judicial. Es lo que ha determinado el área jurídica.

Uno de los asuntos que más críticas ha generado en los últimos años es el de la falta de carriles bici. ¿Málaga es una ciudad que está bien preparada para la bicicleta, bien conectada?

No, pero estamos en ello. Cuando me incorporé al área de Movilidad todo se basaba en el Plan Andaluz de la Bicicleta, que fue presentado en 2015. El Ayuntamiento se dejó caer en las manos de la Junta de Andalucía viendo que en Sevilla sí había cumplido. ¿Qué ocurrió? Que en Málaga no se hizo. Ante esta situación teníamos que ponernos las pilas e hicimos el Plan Director de la Bicicleta. Y estamos ejecutándolo, pero no se puede hacer en un día. Tomando como referencia este plan hemos terminado el carril de Cervantes y el de Héroe de Sostoa. El año pasado hicimos cuatro proyectos y ahora tenemos otros cuatro que sacaremos a licitación para su construcción en 2024. Son 9 kilómetros más. Lo que no se puede decir es que no estamos haciendo cosas, porque las estamos haciendo.

¿Los carriles compartidos se van a seguir manteniendo en Málaga?

Creo que es una medida más bien pedagógica y que la gente tiene que ir bajando la velocidad, que las ciudades tienen que ser ciudades 30. Tenemos que tender a eso, no de una vez. Ya tenemos todas las calles de un solo sentido a 30 y las que tienen dos carriles por sentido, a 50. Pero habrá que darle una vuelta de tuerca. En Bilbao, en todas las calles a 30, pero para eso hay que hacer una política sancionadora tan dura que hay que pensarlo con calma.

"Ahora mismo no me planteo dejar la Alameda solo para transporte público. La gente todavía utiliza el vehículo y dejar el tráfico estrangulado en el Muelle de Heredia es una locura"

¿A qué se refiere con darle una vuelta al asunto? ¿Málaga se plantea hacer algo semejante a lo de Bilbao?

No. El Ayuntamiento va a cumplir lo que diga el Gobierno. Y como ahora dice que las calles de dos sentidos son a 50, serán a 50. Lo que pasa es que creo que el Gobierno sí le va a dar esa vuelta y a lo mejor nos encontramos pronto con que hay unos criterios más estrictos.

Su antecesor en el cargo dijo que cuando llegase el Metro al Centro se apostaría por reservar la Alameda como eje exclusivo para transporte público y vehículos de movilidad personal. El Metro ya está en el Centro.

Ahora mismo no me lo planteo. La gente todavía utiliza el vehículo y dejar el tráfico estrangulado en el Muelle de Heredia es, ahora mismo, una locura.

¿La municipalización de Smassa sigue adelante?

sta semana hemos firmado una resolución muy importante para formalizar la comisión técnica, es el pistoletazo de salida a todo el procedimiento administrativo.

