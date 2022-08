El alcalde de Málaga, sobre las motos acuáticas: "El conductor no está en espacio de impunidad"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado este miércoles el dispositivo para proteger la integridad de bañistas y usuarios de embarcaciones de recreo y motos náuticas ante comportamientos incorrectos y/o negligentes e infracciones, así como vigilar el cumplimiento de la normativa en las zonas de baño, varaderos y accesos a playas puesto en marcha por efectivos de la Policía Local de Málaga, en coordinación con el Servicio Marítimo de Guardia Civil y Capitanía Marítima de Málaga.

"Es un tema que nunca puede creer un conductor de moto acuática que está en un espacio de impunidad porque esté en el agua", ha señalado De la Torre tras ser cuestionado por los periodistas.

Así, ha incidido en que "nunca deben invadir los espacios que las boyas marcan, espacio vetado a la entrada de vehículos de esas características o cualquier embarcación; y en el exterior de las boyas también deben respetar las distancias entre embarcaciones y el ruido, que está muy ligado a la distancia".

"Queremos que en Málaga ciudad, la colaboración de la Policía Local con Guardia Civil sea permanente y total", ha destacado el regidor. "Se seguirá en esa dirección, es un tema, lógicamente, donde tenemos que conseguir tener un litoral seguro siempre, con el menor ruido posible en esa materia y donde la gente pueda disfrutar del mar sin ninguna sensación de riesgo", ha concluido.

La Policía Local de Málaga utiliza radares portátiles para comprobar la velocidad de motos acuáticas y embarcaciones y etilómetros evidenciales para realizar pruebas de alcoholemia a sus conductores, junto a otros medios técnicos como cámara con teleobjetivo o prismáticos.

Así, el pasado fin de semana se interpusieron 18 denuncias, por exceso de velocidad (5); carecer, no presentar o tener caducada la documentación (4); fondeo en zona de baño (3); no hacer uso de chaleco salvavidas homologado (2); actividades no permitidas en el canal náutico (2) y no colaborar en la labor de inspección de los agentes (2).

