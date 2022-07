El alcalde de Málaga reclama la vuelta de las mascarillas en los espacios de interior

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha reclamado este sábado la vuelta de las mascarillas en espacios de interior, coincidiendo con la recomendación lanzada por la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

El mensaje lanzado por el regidor malagueño se produce dos días después de que el pasado jueves se confirmase su positivo por la Covid. A través de sus redes sociales, De la Torre ha informado de que tiene síntomas leves, pero que aún no se encuentra "al 100%". Asimismo, ha confirmado su intención de realizarse un nuevo test mañana o pasado.

Incluso, se atreve a apuntar dónde pudo haber contraído el virus. "Creo que mi contagio se produjo en una larga reunión de trabajo en la mañana del sábado 25. Es necesario volver a mascarillas en interior y abrir ventanas siempre. No nos relajemos", ha reclamado.

Sigo con síntomas leves, pero aún no estoy al 100%. Haré un nuevo test mañana o pasado.

Creo que mi contagio se produjo en una larga reunión de trabajo en la mañana del sábado 25.

Es necesario volver a mascarillas en interior y abrir ventanas siempre.

No nos relajemos. FTP — Paco de la Torre (@pacodelatorrep) July 2, 2022

De la Torre advierte, además, de que si no se frena "el acelerón de contagios" de los últimos días "vamos a tener un verano con muchos problemas de salud que afectarán al bienestar y a la vida de muchos. Y que pueden afectar también a la actividad económica en general". En este punto, ha invitado a aquellos que no se han vacunado a que lo hagan: "Y si queda alguno sin vacunar que no lo dude!!"

Las palabras del regidor tienen especial relevancia en un momento en que se está produciendo un incremento de los contagios y de las hospitalizaciones vinculadas con el coronavirus. Los últimos datos aportados este viernes por la Junta de Andalucía constatan este hecho.

Las estadísticas indican que julio ha arrancado con 138 ingresados, de los cuales nueve (+3) se encuentran en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Asimismo, se han notificado desde el pasado martes cuatro fallecidos, por lo que el número total desde que comenzó la pandemia hace más de dos años es de 2.492.

