Una candidatura triple y multiplicar la inversión por 9: así quiere Tailandia ganar a Málaga la Expo 2027

Málaga, Minnesota... y Phuket. España, Estados Unidos y Tailandia. La carrera para lograr acoger la Exposición Internacional en 2027 o 2028 sumó este martes un nuevo contendiente, el país asiático, que pretende que los ingresos fruto de la Expo supongan nueve veces las inversioens y opta simultáneamente a tres eventos organizados por la Oficina Internacional de Exposiciones (BIE, por sus siglas en francés). Estas son las claves de su propuesta.

El gobierno de Tailandia presentó la candidatura de Phuket bajo el lema "El futuro de la vida: vivir en armonía, compartir la prosperidad", con la propuesta de celebrarla entre el 20 de marzo y el 17 de junio de 2028. Al igual que la candidatura de Minnesota propone la ciudad de Bloomington, Phuket es en este caso la provincia que acogería la Expo, que tendría sus sede en el subdistrito de Mai Khao, dentro del distrito de Thalang.

La provincia de Phuket ha destacado tradicionalmente por su pujanza turística: sus playas paradisiacas han provocado que, en las últimas décadas, se haya erigido como uno de los destinos más visitados del sudeste asiático. No obstante, no es una zona especialmente populosa, al menos, no en estándares asiáticos: cuenta con 416.00 habitantes en toda la provincia. El objetivo tailandés es que la región reutilice de las sedes de la Expo para instalaciones de salud y así dé un paso más allá convirtiéndose en referente del turismo sanitario.

El tema: bienestar, naturaleza y prosperidad

Según explicó el Gobierno tailandés en un comunicado tras la aprobación del presupuesto, el énfasis del evento que proponen está en el balance entre vida y naturaleza. Entre las subtemáticas, desarrollaron, se encuentran el bienestar vital, la relación Humanidad-naturaleza y la prosperidad mutua.

"El recinto comprendería varias áreas, que se denominarían Anillo de la Armonía, Pabellón Nacional y Pabellón Temático, Pabellón Internacional, Pabellón Corporativo y Comercial, la Perla y Servicio Interno", planteó el anuncio: "Los diversos programas que se organizarán incluyen espectáculos culturales, actividades relacionadas con el tema, foros, seminarios e intercambio de conocimientos académicos, conocidos como Foros Futuro de Vida, y otras actividades artísticas y educativas relacionadas con niños y familias".

La candidatura, en datos

El pasado miércoles 5 de enero, la oficina en Phuket del ministerio del Interior de Tailandia informó de la aprobación de un presupuesto de 4,18 mil millones de baht -la moneda de este país asiático-, equivalente a unos 110,4 millones de euros, para esa propuesta de Exposición Internacional en 2028.

El portavoz adjunto del gobierno Traisulee Traisaranakul defendió que esa aprobación presupuestaria era un paso previo necesario para la presentación oficial de la candidatura, paso que finalmente se concretó este martes. Pese a que ha podido pillar a la sociedad malagueña de sorpresa, ya el 16 de noviembre el gabinete tailandés aprobó la candidatura a la Expo 2028 y el vice primer ministro y ministro de Salud Pública tailandés, Anutin Charnvirakul, firmó la carta el 14 de diciembre ofreciéndose a acoger el evento.

Las predicciones tailandesas son de unos 4,92 millones de visitantes de todo el mundo recibidos para ese momento, siendo un 54% de los visitantes extranjeros y el 46% restantes, tailandeses.

El estudio de la Oficina de Convenciones y Exhibiciones de Tailandia (TCEB, por sus siglas en inglés) estimó que un evento así generaría al menos 40 mil millones de Baht -nueve veces la inversión- y crearía unos 100.000 puestos de trabajo, además del rápido acelerón en el desarrollo de infraestructuras en la zona que supondría. Al igual que en el caso de Minnesota, no es solo una candidatura de ciudad, sino que otras provincias cercanas también al mar de Andamán sería sedes secundarias del evento.

Tres candidaturas simultáneas

En cualquier caso, Tailandia no tiene todos los huevos en la misma, y la carta de la Expo Internacional 2028 en Phuket no es la única que tiene en juego. El 16 de noviembre de 2021, el Ejecutivo del país asiático también aprobó las candidaturas para las Exposiciones Hortícolas en 2026 en la provincia de Udon Thani, con el foco en la diversidad y en 2029 en la de Nakhon Ratchasima, centrado en la vegetación. Según explicaron desde el Ejecutivo asiático, las tres sedes tiene el potencial para albergar estos eventos en "ubicación, viajes e instalaciones" y dichas candidaturas están en consonancia con la estrategia de desarollo del país.

De esta forma, Phuket se convirtió en la segunda candidatura oficial a la Exposición Internacional a celebrar en 2027 o 2028, después de que Bloomington diera el pistoletazo de salida el 29 de julio de 2021. A fecha de publicación de este artículo, al gobierno español solo la quedan 16 días para entregar la candidatura de Málaga antes de que se agote el plazo el próximo 28 de enero, justamente medio año después de esa primera candidatura estadounidense. El reloj sigue corriendo.

