Unos colchones en llamas provocan un breve incendio en el abandonado edificio de Correos de Málaga

El Consorcio Provincial de Bomberos ha actuado en la tarde de este miércoles en el emblemático y abandonado edificio de Correos de Málaga capital, donde han extinguido un fuego provocado por unos colchones ardiendo en la cuarta planta del interior.

Según ha informado desde Bomberos a este periódico, el aviso se ha producido en torno a las 17:00 horas y a las 17:45 ya se ha dado por finalizada la breve intervención, que no obstante ha asustado a algunos vecinos al poder observarse humo desde el exterior del inmueble. No ha habido desalojo de nadie que los bomberos hayan encontrado en el interior del edificio y los daños materiales no tienen más relevancia que los colchones en cuestión.

Okupas

EL ESPAÑOL de Málaga pudo comprobar en septiembre la presencia de al menos dos hombres en el interior del recinto del edificio. En concreto, en el lateral oeste del mismo. Este punto no está situado dentro de la construcción. Se trata de una especie de entrada al mismo por ese lateral separada de la vía pública por una verja metálica debidamente cerrada con un candado.

Realizada la pertinente consulta desde este periódico, desde la Policía Local confirmaron que no consta la existencia de denuncia alguna por parte de la propiedad.

A principios de octubre de este año, la Gerencia Municipal de Urbanismo ha ordenado al magnate israelí Haim Tsuff, dueño del histórico edificio de Correos, el tapiado o clausura efectiva de todos los accesos que estén abiertos en el edificio.

Así lo dicta el informe que uno de los inspectores de Urbanismo ha realizado tras la visita al inmueble tras el aviso de la Policía Local, el pasado 21 de septiembre, que alertaba de la existencia de varias localizaciones por las que se podía acceder al interior de este edificio que se encuentra en total estado de abandono.

