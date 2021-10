Así se verá afectado el tráfico este fin de semana en Málaga

Aviso a los malagueños que habitualmente usan el coche para moverse por la ciudad este fin de semana. Porque las afectaciones previstas para el sábado y el domingo son importantes y deben estar al tanto. Desde el Ayuntamiento de la ciudad se ofrecen destalles de cuáles son los eventos que van a obligar a realizar cambios en los itinerarios habituales.

Para mañana sábado informan del traslado de María Santísima de la O. La salida procesional está prevista a las 20:00 horas desde la Parroquia de San Juan. El recorrido previsto es el de calle Calderón de la Barca, Fernán González, Cisneros, Fajardo, Compañía, Pozos Dulces, Plazuela Virgen de las Penas, Arco de la Cabeza, Muro de las Catalinas, Nosquera, Muro de San Julián, Tejón y Rodríguez, Plaza del Teatro, Puerta Buenaventura, Mariblanca, Peña y calle Frailes. La llegada se estima para las 22:30 horas.

Mañana también se celebra la procesión extraordinaria de María Santísima de La Paloma. La salida es las 19:00 horas desde la Casa Hermandad-Capilla en Plaza San Francisco, Carretería, Álamos, Plaza de la Merced, Alcazabilla, Plaza de la Aduana, Císter, Santa maría, Molina Lario, Plaza del Obispo, Molina Lario, Plaza de la Marina, Larios, Granada, Calderería, Plaza Uncibay, Méndez Núñez, Tejón y Rodríguez, Carretería y Plaza San Francisco (00:30 horas).

Al tiempo, tendrá lugar el Rosario público de Enfermos de la Congregación de la Divina Pastora. La primera procesión sale a las 12:00 horas desde Plaza de Capuchinos, continuando por Alameda de Capuchinos, Miguel Bueno Lara, Plaza del Maestro Artola, San Millán, Hermosilla, Plazuela del Cristo de la Crucifixión, Carrión, Los Negros y encierro Parroquia El Buen Pastor (13:30 horas).

El recorrido de la segunda procesión, que parte a las 17:00 horas, es Plazuela del Cristo de la Crucifixión, Hermosilla, San Millán, Plaza del Maestro Artola, Miguel Bueno Lara, Alameda Capuchinos, Alameda Barceló, c/ Amores, c/ Alcaide de los Donceles, c/ Huerta, Alameda de Barceló, Monserrat, Marruecos, Rojas, Moya, San Juan Bosco, Peinado, Daoiz, Martínez Barrionuevo, Pérez de Castro, Divina Pastora, San Félix de Cantalicio, Eduardo Domínguez Ávila, Plaza de Capuchinos y encierro Parroquia Divina Pastora (19:30 horas).

Para el domingo está prevista la Romería Chica Churriana. La salida desde la Parroquia San Antonio Abad es a partir de las 10:30 horas. Recorrido: Plaza de San Antonio Abad, Camino Nuevo, Plaza de la Inmaculada, c/ La Vega, c/ Monsálvez, c/ Maestro Vert, c/ Torremolinos, carretera de Álora, Carretera de Coín, c/ Manuel Dovado. La vuelta al Olivar es las 17:30 horas por Manuel Dovado, Carretera de Coín, Carretera de Álora, Torremolinos, Teresa Blasco, Plaza de San Antonio Abad.

A este evento hay que sumar los rosarios de La Aurora de María Santísima del Gran Poder. Su salida es desde la Parroquia Nuestra Señora del Carmen a partir de las 08:00 horas. Y su recorrido parte desde la Plaza de Toros Vieja, para seguir por Peregrino, Medellín, Ancha del Carmen y regreso a la parroquia a las 08:45 horas.

Desde el Consistorio se recomienda evitar la circulación por la zona, atender en todo momento las indicaciones de la Policía Local y prestar especial atención a la señalización.

