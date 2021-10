Echeverría de El Palo se va de pasarela con su propio 'Fashion Day' para apoyar al pequeño comercio

Echevarría de El Palo se vestirá de gala y se irá de pasarela el próximo 29 de octubre dentro de su 'Fashion Day', una iniciativa en la que participarán unos 25 comercios asociados de la zona (entre tiendas de moda, mercería, ópticas, librería, decoración, complementos, mascotas, etc.) y donde desfilarán más de 100 personas, entre vecinos y vecinas del distrito Este y profesionales de la Agencia de Modelos Manuel Beltrán.

Además, se contará con la colaboración del diseñador y concursante del programa de Canal Sur, Aguja Flamenca, Cristian Padilla, que mostrará parte de cada colección de su moda flamenca y algunos bocetos de su moda nupcial. Todo ello coordinado por Montse Bravo, profesora de bailes regionales y monitora de talleres, y conducido por Macarena Albarracín, cantante y presentadora de PTV Málaga.

Este evento está organizado por la Junta Municipal del Distrito Málaga Este y la Asociación de Comercios de Echeverría del Palo, subvencionado por el Área de Comercio y con el apoyo de distintas entidades.

El objetivo de este evento es el fomento del comercio de la zona, con el fin de contribuir a incentivar y reactivar el consumo, acercar la oferta comercial y gastronómica de las tiendas y establecimientos hosteleros a ciudadanos y visitantes, y promocionar la zona de Echeverría de El Palo y su comercio a nivel local, en el marco de las acciones para recuperar la normalidad tras la crisis sanitaria por la COVID-19, y respetando las medidas por razones de salud pública establecidas al respecto.

Pasarela Echeverría del Palo Fashion Day

La Pasarela Echeverría del Palo Fashion Day nace con la vocación de convertirse en la cita con la moda en la zona Este de la capital. Los desfiles transformarán durante esa jornada, de 17.30 a 21.00 horas, la avenida Pío Baroja de El Palo en un Fashion Show único y original, ligando el nombre de El Palo y el Distrito Este de Málaga a la moda local.

Los establecimientos participantes son: La Promenade, Lola Carmona, Meraki, Millennium, My Sister, Strava Boutique, Tomé, Why Not, Maluca Kids, Pierrot, Asun Estilista, Laura Mateos Beauty, Peluquería Lola Ortigosa, Lydia Cabello Peluquería y Estética, María Galán Centro de Imagen, Mochi Centro de Imagen, The Red Beauty Club, Vásika Peluqueros, Guillermo Ramos Óptico, Óptica Balboa, Óptica Miramar, Mercería Menchu, Joyerías Vergara, Copyrap, Librería Arje, Mi Fiesta de Papel.

Apuesta por el pequeño local

A raíz del confinamiento durante el primer estado de alarma, los empresarios de la barriada de Echeverría de El Palo se unieron en una plataforma y crearon los perfiles de redes sociales @echeverriadelpalo tanto en Facebook como en Instagram.

Tras el resultado de esta unión, decidieron constituirse en entidad por lo que a finales del año pasado nació la Asociación de Comercios de Echeverría del Palo, que se dio a conocer el 6 de julio, con motivo de la presentación de una campaña de dinamización comercial en la zona.

Cuenta con 70 empresas adheridas. Patricia Vergara Soriano es la presidenta de la entidad y entre los objetivos más importantes de esta asociación caben destacar: el fomento del comercio de la zona de El Palo y establecer un marco de colaboración entre entidades para la coorganización, realización y difusión de varios eventos y otras actividades, con el fin de contribuir a incentivar y reactivar el consumo, acercar la oferta comercial y gastronómica de las tiendas y establecimientos hosteleros a ciudadanos y visitantes, y promocionar la zona de Echeverría de El Palo y su comercio a nivel local y así apoyar ese sector tan fundamental en el tejido productivo de la ciudad.

PROGRAMA

17:30- 18:30 h. Animación Infantil.

18:00 h. Recepción y Photocall.

18:30 h. Actuación de baile “Trío Míralo”.

18:30 h. Macarena Albarracín da la bienvenida al acto.

18:35 h- Inauguración de la pasarela.

18:45 h. Desfiles del 1 al 6:

1 - Maluka Kids - Librería Arje - Mercería Menchu y Mi fiesta de papel

2 - Pierrot y Mercería Menchu

3 - Moda Lola Carmona – Óptica Balboa y Peluquería Lola Ortigosa

4 - La Promenade Moda de caballero y complementos

5 - Why Not - Guillermo Ramos Óptico y Lydia Cabello Peluquería y Estética

6 - Meraki - Mochi Centro de Imagen y Óptica Balboa

19:40 h. Actuación de danza “Trío Míralo”

19:45 h. Desfiles del 7 al 11:

7 - Joyería Vergara - Óptica Miramar - The Red Beauty Club y Laura Mateos Beauty

8 - Strava Boutique y Vásika Peluqueros

9 - My Sister - María Galán Centro de Imagen y Óptica Miramar

10 – Millennium - Guillermo Ramos Óptico y Asun Estilista

11 - Tomé Moda y complementos

20:45 h. Desfile del diseñador Cristian Padilla

20:55 h. Carrusel final

21:00 h. Despedida





