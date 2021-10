El alcalde de Málaga responde al de Sevilla por el Hermitage: "A Espadas no lo han llamado, a nosotros sí"

Los tiempos en los que la cordialidad entre los alcaldes de Málaga, Francisco de la Torre (PP), y de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), estaba a la orden del día, pasaron. Los episodios de confrontación entre los dos líderes municipales empiezan a sucederse. Si meses atrás fue con la torre del puerto como asunto de discusión, ahora lo es el por el Museo del Hermitage.

Después de saberse que el alcalde hispalense ha empezado a mover piezas en el tablero político, pidiendo incluso la intervención del ministro de Cultura, Miquel Iceta, para que sea Sevilla la urbe que acoja la franquicia prevista en Barcelona, De la Torre ha sido contundente en su respuesta.

Preguntado por los medios de comunicación, no ha dejado duda. "A Espadas no le han llamado, a nosotros nos han llamado", ha sentenciado, recordando que son los promotores del Hermitage de Barcelona los que se pusieron en contacto con el Consistorio malagueño para abordar la posibilidad de asentar en la capital de la Costa del Sol su proyecto.

En su reflexión sobre el asunto, convertido en protagonista de la vida municipal en la última semana, ha insistido en que la propuesta original, frenada por la oposición del Ayuntamiento de Barcelona, no supondría coste alguno para Málaga.

"Cuando nos lo han planteado no vamos a decir que no; una cosa que no nos cuesta dinero, ni en la inversión ni en el mantenimiento", ha recalcado, precisando que ello hace que este proyecto sea compatible con "otros objetivos culturales".

"Si el Hermitage viene a coste cero para el Ayuntamiento, no me voy a poner, pero no quiero generar falsas expectativas" Noelia Losada, concejala de Cultura

La disposición expresada por el regidor contrasta con la oposición que hasta ahora ha tenido su socia de gobierno en la Casona del Parque, la concejala de Cultura y portavoz de Ciudadanos, Noelia Losada.

Este jueves ha matizado sus declaraciones. "Si el Hermitage viene a coste cero para el Ayuntamiento no me voy a poner, pero no quiero generar falsas expectativas", ha afirmado, recordando que la primera opción de los promotores es Barcelona. "Llevan once años de tramitación allí, ése es su verdadero deseo", ha apostillado.

Sí ha defendido que una vez consolidada la política museística de la ciudad, la apuesta municipal debería destinarse principalmente a realizar un esfuerzo en patrimonio, es lo singular que tiene Málaga". No obstante, ha insistido en que si el proyecto del Hermitage es enteramente privado, "bienvenido sea, pero a coste cero para las arcas públicas".

Preguntada por si el alcalde ha conversado con ella sobre este asunto, Losada ha hablado de una conversación "de pasada; habrá sido un lapsus del alcalde". "Hay interés pero el verdadero interés del Hermitage es Barcelona; no creemos falsas expectativas en los malagueños", ha añadido.

Sigue los temas que te interesan