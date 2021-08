Teresa Porras: "Nadie quiere la feria del incivismo y el botellón; contra eso tenemos que luchar todos"

Teresa Porras llegó al Ayuntamiento de Málaga de la mano de la ex alcaldesa Celia Villalobos. Apenas un año después de su elección, Francisco de la Torre se hizo con la Alcaldía, y desde entonces ha trabajado de su mano como una fiel escudera.

Su mano está detrás del espectáculo en el que se ha convertido la Navidad en la capital y, también, en buena medida, la de la Feria. Ahora, a estas tareas suma la responsabilidad de gestionar la nueva empresa de limpieza, Limasam.

A principios del pasado mes de julio se cumplió el primer año de Limasam. ¿Cómo diría que ha sido?

Ha sido un año difícil y sigue siéndolo. Poner en marcha la maquinaria de una empresa municipal es más complicado que si fuera privada. Tienes que acogerte a toda la ley de contratos; aquí ya no se puede comprar cualquier cosa ni se puede decir que se vaya uno a fulanito para comprar un neumático, por ejemplo. Ha habido que contratar a gente que sepa cómo se hacen los expedientes. Pero ahora ya estamos en el carril bueno y cada vez van saliendo las licitaciones…

¿Era de las convencidas con la municipalización?

Tenía mis dudas porque no sabía cómo iba a funcionar, sobre todo por tener a 1.800 personas en la plantilla. Ahora creo que tenemos más control y va funcionando.

Lo que no parece que fuese asumible es la situación del sistema anterior en la que el Ayuntamiento estaba como una especie de mediador.

Era el que se lo tragaba todo. Una vez tomada una decisión de optar por la municipalización era cuestión de hacerlo cuanto antes.

¿Visto lo visto se tendría que haber hecho antes?

Visto lo visto se tendría que haber cortado antes el contrato con los privados y haberlo sacado a licitación. Tenía más de veinte años y ha sido mucho tiempo.

¿Se les ha permitido mucho?

No puedo contestar porque no estaba aquí, pero entiendo que para eso había un gerente que estaba puesto por la parte municipal.

Usted llegó al puesto diciendo que iba a ser una limasera más. ¿Le ha dado resultados?

Creo que sí. Siempre que he trabajado en algo me he puesto la gorra del trabajador para entender mejor el proceso de todos. Lo hice cuando llegué a Operativos y no me fue mal y aquí igual, hay que conocer desde abajo para solucionar los problemas de la empresa.

Hay barrios donde a las 10:00 se termina de recoger la montaña de basura dejada el fin de semana y a la media hora está otra vez igual

¿Se puede decir que Málaga está más limpia?

Creo que está más limpia pero porque la gente ensucia menos. El único que limpia es al barrendero. Creo que la gente está más concienciada y las campañas están dando resultado. Siempre digo lo mismo, ni las latas ni los colchones tienen patas. Alguien los deja y el único que limpia es el limasero.

Usted dijo en una reciente comisión municipal que había barrios en los que podía pasar tres o cuatro veces Limasam y la calle seguía sucia. Pero no dijo cuáles eran.

Hay muchos, no voy a decir cuáles. Puedo enseñarle fotos de barrios donde uno se pregunta cómo es posible que se tire tanta basura. A las 10:00 se termina de recoger la montaña de basura dejada el fin de semana y a la media hora está otra vez igual.

La última vez que usted y yo hicimos una entrevista fue con motivo del encendido de las luces del año pasado. Pensar en ese momento que íbamos a estar como ahora parecía inimaginable.

Pensaba que íbamos a estar de otra manera. Que en un año el mundo no haya podido parar esta pandemia no me parece lógico. Que se dijese hace tres meses que todo el mundo se podía quitar las mascarillas fue una barbaridad. No entiendo cómo este Gobierno ha hecho esto. ¿Qué hemos hecho entonces todos durante un año con el tapabocas? Se han cometido errores y la consecuencia es lo que está pasando ahora. Por eso pensaba que si se hubiesen hecho las cosas mejor podríamos haber tenido feria.

¿Cómo lleva la pandemia Teresa Porras?

Yo lo pasé mal sobre todo cuando nos dijeron "mañana no sales". Se me vino el mundo encima sabiendo las consecuencias de todo esto. Mi teléfono lo tiene media Málaga y parte del extranjero y todos los días me llamaban entre 30 y 50 familias diciendo que no tenían para comer. Todo fue muy complicado de manejar.

Durante el confinamiento todos los días me llamaban entre 30 y 50 familias diciendo que no tenían para comer

¿Hubiese apurado algo más para ver cómo evolucionaba la pandemia antes de anular la Feria de Málaga?

Lo tenía claro, viendo los números. Hacer una feria era complicado de controlar y cuando es así lo que hay que hacer es que todo fluya. Si no hay feria no pasa nada, la gente lo entiende. Es verdad que da mucho trabajo y mueve mucho dinero de la gente que viene de fuera, por eso se dejó la puerta abierta a hacerla en septiembre. Había más cosas negativas que positivas. Desde que empezó la subida en julio lo tenía claro. ¿Cómo controlas a la masa de gente en verano? No puedes. Y el problema es que el tema de la Covid es tan personal…

¿En qué modo cambia la no feria de este año respecto a la del pasado?

Ha habido bastante más gente contratada, más artistas locales. Y se ha contratado el pliego que se tenía para la feria, pero se ha diseñado de distinta forma. Los artistas que había previsto se van a llevar a las peñas hasta noviembre.

Ya no se atreverá a pensar en el año que viene...

Confiemos en que las cosas sean distintas.

¿Obliga lo ocurrido en estos dos años a repensar el modelo de feria?

Al final esto será un resfriado más que la gente coge, confío en que la vacuna lo solucione y volvamos a la normalidad. ¿No echa de menos el abrazarte con los amigos?

Lo que no echo de menos es el botellón de la Feria del Centro. Por eso le decía lo de repensar el modelo.

Llevamos años reconduciendo la Feria del Centro, creo que muy bien. Se hicieron dos eventos en Las Flores y en la Plaza del Obispo. La Feria del Centro mejoró mucho. Los propios empresarios no quieren una Feria en el Centro desmadrada. Se ha reconducido. Los dos recintos son compatibles, porque todos los que hay en esas fechas no entran en un solo espacio. Lo que no quiere nadie es el botellón ni la mala educación y la falta de civismo, pero contra eso tenemos que luchar todos.

Hablando del Real. Hace poco se pusieron las bases de una gran operación urbanística. ¿Es posible que el día de mañana Cortijo de Torres deje de ser espacio de la Feria?

Creo que tal y como está planteado le puede dar estabilidad a Cortijo de Torres. Porque en los bajos de esos edificios que se proponen estarían las casetas, que podrían abrir todo el año. Le da seguridad y estabilidad a la feria en Cortijo de Torres.

En agosto no es necesario poner las luces; no hay necesidad. Málaga seguirá con su normalidad, el encendido será siempre el último viernes del mes de noviembre

¿El año que viene estará usted poniendo las luces en julio o agosto? Lo mismo lo que ha hecho el alcalde de Vigo le incita a hacerlo.

Estoy encantada de que las luces de Málaga estén en Vigo.

¿Pero le habrá llamado la atención ver al alcalde de Vigo poniéndolas en pleno verano?

Es que en agosto no es necesario poner las luces, de hecho no las he puesto. No hay necesidad. Málaga seguirá con su normalidad, el encendido será siempre el último viernes del mes de noviembre. Eso también nos lo han copiado. El último encendido fue con Antonio Banderas. El año pasado no hubo inauguración para evitar aglomeraciones. Este año esperemos que haya un encendido normal.

Este año se va a gastar más. ¿Por qué?

Porque en los tiempos de bonanza, en 2019, por ejemplo, conseguimos patrocinios de empresarios, como de La Caixa y Unicaja. Y eso hizo que se pudiese iluminar la zona de la Alameda, por ejemplo. Este año ya toca iluminar como siempre la Alameda, luego queda la Avenida de Andalucía y las dos rotondas que hay en la zona y luego la fuente de la Plaza de la Solidaridad. Todo esto no estaba en el pliego. Incluso, si conseguimos más patrocinios se pueden meter sin necesidad de concurso. Intentaremos hacer una Navidad como siempre, siendo pioneros. Todo el mundo nos ha copiado.

No hay una ciudad igual…

No. Ximenez también ha aprovechado el tirón que tiene la ciudad para ponerse en el escaparate. Me consta y sé que muchas de las cosas que se hacen en Larios no las hemos pagado ni por asomo. Estoy segura de que el alumbrado que tuvimos hace dos años costó una millonada y nosotros no hemos pagado por esa millonada. Las luces nunca son un gasto, son una inversión que beneficia a todo el mundo.

En su día se habló de que los empresarios, comerciantes y hosteleros del Centro participaran económicamente. ¿Eso está sobre la mesa?

En 2019 hubo empresarios de calle Alcazabilla que pusieron un dinero para el video mapping de Alcazabilla y para ellos fue super positivo.

¿Pero el Ayuntamiento va a pedir ese esfuerzo?

Siempre lo hemos intentado.

Le digo como el alcalde, que no me he puesto a pensar en eso. Estoy pensando en terminar esta legislatura y después pensaré en si sigo o no

Sin mucho éxito.

Sí, porque nos dicen que si la central está en Madrid… Pero sí lo hemos intentado.

Estamos a menos de dos años para las elecciones municipales de 2023. ¿Se ve de nuevo en la candidatura?

Le digo como el alcalde, que no me he puesto a pensar en eso. Estoy pensando en terminar esta legislatura y después pensaré en si sigo o no.

¿Cuántos años lleva como concejala?

Diría que 21. Entré con Celia Villalobos.

¿Después de 21 años está cansada?

Ahora mismo no me encuentro cansada. Estoy satisfecha con todas las cosas que hemos hecho. Cuando llegué al Ayuntamiento la industria estaba en el paseo marítimo de poniente, que parece que eso lleva toda la vida hecho. La Navidad me la encontré con el bombillón gordo.

Usted ha sido una concejala muy controvertida…

Eso, los periodistas.

¿No está de acuerdo? No es usted de las que hace ruido…

Puedo contar cosas como cuando el PSOE me ha denunciado y ha mentido y los periodistas han escrito demasiado cuando era una maniobra política porque estábamos en elecciones.

Le iba a preguntar si al alcalde lo ve con ganas de continuar.

Veo que está en el día a día y en trabajar para sacar el proyecto. Y ha presentado una serie de proyectos que pueden hacer que Málaga sea la segunda ciudad de España después de Madrid. Esa cabeza que tiene, la constancia, el cariño que le pone a las cosas y es una persona que no se cansa.

El día que llegue la transición será complicada.

En eso estoy de acuerdo. Además, creo que la gente está encantada con su alcalde.

