Tiroteo de película en la Axarquía: dos detenidos en una operación antidroga tras un intercambio de disparos con la Policía

Las claves

Las claves Generado con IA Dos personas detenidas tras un tiroteo con la Policía en una operación antidroga en la Axarquía. El enfrentamiento ocurrió cuando los agentes intentaban detener a un hombre junto a una nave usada como almacén de combustible y narcolanchas. Cinco hombres armados abrieron fuego y huyeron en coche, provocando una persecución por la A-7 y poniendo en peligro a otros conductores. En la nave se incautaron narcolanchas y garrafas para "petaqueo", además de una furgoneta con tanques de gasolina de hasta 5.000 litros.

Agentes del Grupo de Udyco-Costa del Sol, adscritos a la Comisaría Local de Vélez-Málaga, han detenido a dos personas (un hombre de 51 años y una mujer) en el marco de un dispositivo antidroga desplegado en la comarca de la Axarquía. La operación, que tuvo lugar esta pasada madrugada, se ha saldado con un tenso intercambio de disparos en el que los policías han resultado ilesos.

Los hechos se han desencadenado cuando los agentes, que mantenían una vigilancia dentro de una investigación abierta especializada en la lucha contra el narcotráfico, se disponían a intervenir ante una posible descarga de mercancía a la entrada de una nave utilizada por la organización como almacén de combustible y narcolanchas. En el momento exacto en el que procedían a la detención del varón, dos vehículos irrumpieron en el lugar ocupados, al parecer, por cinco hombres que no dudaron en abrir fuego contra los policías.

Tras el tiroteo, los asaltantes emprendieron la huida llegando incluso a colisionar entre sí. Se inició entonces una persecución que se prolongó por la A-7 en dirección a Málaga, poniendo en grave peligro tanto a los agentes como al resto de conductores. Durante la fuga, los delincuentes llegaron a derribar a un motorista, que afortunadamente resultó ileso.

Pese al amplio dispositivo de búsqueda activado y a la comunicación inmediata al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad, los vehículos y sus ocupantes continúan sin ser localizados. No obstante, pocas horas después del tiroteo, los investigadores lograron detener a una mujer señalada como colaboradora de la organización.

En estos momentos, miembros de la Policía Científica de la Brigada Local de la Comisaría de Vélez-Málaga trabajan en la nave realizando la correspondiente Inspección Ocular Técnico Policial para recoger vestigios y analizar las pruebas. En el interior del inmueble, utilizado como almacén, se han intervenido narcolanchas y garrafas destinadas al "petaqueo", así como una furgoneta con dos tanques de gasolina cuya capacidad podría alcanzar los 5.000 litros.

Se trata de una investigación abierta en la que no se descartan nuevas detenciones.