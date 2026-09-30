Un detenido por apuñalar a un hombre de 61 años en Fuengirola por "desavenencias de índole sentimental"

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LO ESENCIAL Las claves Un hombre de 61 años fue apuñalado gravemente en la calle Reyes Católicos de Fuengirola durante la madrugada del sábado. El ataque se produjo presuntamente por desavenencias de índole sentimental, según fuentes policiales. La víctima fue trasladada en estado grave al Hospital Costa del Sol de Marbella tras ser atendida por una UVI móvil. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 39 años, que ya ha pasado a disposición judicial en Fuengirola.

Nuevo episodio violento en la provincia de Málaga. Un hombre de 61 años resultó herido grave tras ser apuñalado con un arma blanca a las puertas de su vivienda, en la calle Reyes Católicos de Fuengirola, durante la madrugada del pasado sábado.

Fue un amigo de la víctima quien dio la voz de alarma. Pocos minutos antes de las 06.00 horas, llamó al Servicio de Emergencias 112 Andalucía para alertar de que habían apuñalado a su amigo en plena calle.

El centro coordinador activó a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios. Ante la gravedad de la herida, se movilizó una UVI móvil, la ambulancia destinada a atender emergencias médicas graves y a estabilizar a pacientes en riesgo vital.

El herido fue trasladado en estado grave al Hospital Costa del Sol de Marbella, el centro hospitalario más cercano al lugar de los hechos.

Desde la Comisaría Provincial de Málaga han confirmado la detención de otro varón de 39 años por lesiones graves. Se desconoce si el mismo amigo que llamó al 112.

Así, las mismas fuentes policiales han indicado que, según la investigación, el apuñalamiento surge en un contexto de "desavenencias de índole sentimental". El detenido ya ha sido puesto a disposición judicial del Juzgado plaza 1 de Fuengirola.

Por el momento no ha trascendido el alcance de las heridas ni la evolución del hombre tras su ingreso hospitalario.