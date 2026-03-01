Detenido un hombre de 45 años en Fuengirola por intentar raptar a una menor en el rastro de los domingos

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre de 45 años fue detenido en el rastro de Fuengirola por intentar secuestrar presuntamente a una menor. La intervención policial fue posible gracias al aviso de varios ciudadanos que presenciaron los hechos en la calle Méndez Núñez. El detenido fue puesto a disposición de la Policía Nacional, que ha abierto una investigación sobre el incidente.

Un hombre ha sido detenido este domingo al mediodía en el rastro de Fuengirola tras tratar de secuestrar presuntamente a una menor de edad que estaba en la zona comercial.

Así lo han confirmado fuentes municipales a EL ESPAÑOL de Málaga, que han informado del arresto del hombre, de 45 años.

Al parecer, por motivos de seguridad, en la zona del rastro siempre hay patrullas de la Policía Local y han sido los agentes municipales los que han procedido a su detención tras percatarse de lo que estaba sucediendo gracias al aviso de varios ciudadanos.

Los policías no tardaron en llegar a la zona, en la calle Méndez Núñez, donde el presunto secuestrador ha sido detenido y puesto a disposición de la Policía Nacional, que ha abierto una investigación en torno a los hechos acontecidos.

