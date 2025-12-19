Nuevo tiroteo en la Costa del Sol: los agentes localizaron disparos en el cristal de un local de Fuengirola

Una imagen de los policías buscando casquillos de bala. Fuengirola se queja

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional investiga un tiroteo ocurrido en la madrugada del viernes en Fuengirola, Málaga. Los agentes localizaron varios impactos de bala en el cristal de un local situado en la avenida Condes de San Isidro. No se han registrado heridos ni detenciones tras el incidente con arma de fuego.

Nuevo tiroteo en la Costa del Sol. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer un incidente con uso de armas de fuego que tuvo lugar anoche en la localidad malagueña de Fuengirola.

Los agentes, según han informado desde la Comisaría Provincial de Málaga, localizaron impactos en un cristal en un local.

Hasta el momento no consta que haya personas heridas ni tampoco detenidos.

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió la llamada de un alertante en la zona sobre las cinco de la madrugada de este viernes. En ella, avisaba de un incidente con arma de fuego en la avenida Condes de San Isidro. La persona que realizó la llamada indicó que se habían oído "al menos cuatro detonaciones" y que no tenía constancia de que nadie hubiese resultado herido.