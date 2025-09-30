Ajuste urbanístico relevante en El Higuerón de Fuengirola: gran aparcamiento para residentes y más pistas de tenis

Movimiento urbanístico de cierto calado en Fuengirola. La Junta de Andalucía ha emitido un informe ambiental estratégico favorable para la innovación del PGOU de la localidad malagueña que afecta a dos parcelas del ámbito API-01 El Higuerón.

Este ajuste supone una importante reordenación del espacio residencial y de servicios en esta zona del municipio malagueño.

La principal novedad consiste en el traspaso de la edificabilidad y el número de viviendas de la parcela U-19C a la parcela BA-7A. Gracias a este cambio, BA-7A concentra ahora las 8 viviendas previstas para la zona, dejando la parcela U-19C libre de edificabilidad y destinada exclusivamente a nuevos usos dotacionales.

En la superficie de U-19C se proyecta un aparcamiento cubierto de 142 plazas para residentes, sobre cuya cubierta se construirán cuatro pistas de tenis. Estas actuaciones buscan mejorar claramente la oferta de servicios deportivos y de movilidad en el sector, y estratégicamente sitúan los equipamientos en el área de mayor accesibilidad para los vecinos.

El informe de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente determina que la actuación, sujeta a medidas de prevención y corrección obligatorias, no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente.

Entre las obligaciones que habrá de cumplir el promotor del desarrollo destaca la plantación de ejemplares de árboles autóctonos que actúen como sumideros de carbono para compensar emisiones y mejorar la resiliencia ambiental, así como la estricta observancia de la normativa en materia de aguas, residuos y calidad del suelo.

Durante la fase de obras y funcionamiento, el Ayuntamiento deberá remitir informes periódicos que acrediten la integración y mantenimiento de las medidas ambientales exigidas, incluyendo el estudio hidrológico y las previsiones de uso responsable del ciclo integral del agua.

El expediente ha superado el trámite de evaluación ambiental estratégica simplificada y ha contado con la consulta a numerosos organismos sectoriales, en especial en materia de aguas y residuos.

Modernización urbanística para una Fuengirola más sostenible

Con la adaptación de ambos suelos urbanos a las necesidades actuales de accesibilidad, movilidad y sostenibilidad, el nuevo diseño de El Higuerón responde a los retos de mejorar la calidad urbana y dotacional sin incrementar el número total de viviendas ni la presión sobre los recursos naturales locales.

La importancia de esta innovación urbanística radica en que este enclave constituye uno de los desarrollos residenciales más relevantes y con mayor proyección en la Costa del Sol.

El Higuerón destaca no solo por su ubicación estratégica entre Fuengirola y Benalmádena, sino también por atraer inversiones millonarias.

El Higuerón ha sido escenario de ambiciosos proyectos urbanísticos que suponen la construcción de cientos de viviendas, la puesta en marcha de complejos turísticos y residenciales de lujo, además de la consolidación de servicios públicos de máxima calidad.