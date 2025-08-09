Destrozan varios aseos públicos en una playa de Fuengirola: "Supone un gasto público evitable"

La localidad malagueña de Fuengirola ha sufrido esta semana varios actos vandálicos, concretamente en los aseos públicos de la playa.

El Ayuntamiento ha compartido imágenes en las que se aprecia un inodoro totalmente desmontado, un rollo de papel higiénico tirado en el suelo y la cisterna de otro baño destrozada.

“Es una actitud completamente intolerable que no tiene cabida en nuestra ciudad. Supone una falta de respeto hacia el personal de Playas y Servicios Operativos, que tendrá que repararlos, así como un gasto público evitable”, han declarado desde el Consistorio con indignación.

Asimismo, el Ayuntamiento pide a la ciudadanía un uso responsable de todos los servicios y que, si se detecta cualquier comportamiento que pueda derivar en este tipo de situaciones, se avise de inmediato a la Policía Local llamando al 092.