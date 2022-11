El 'fuengiroleño' que controlaba el mercado de la droga en los suburbios de Roma

Un nuevo fugitivo relacionado con el crimen organizado italiano fue detenido este mes en la Costa del Sol. Se trata de Davide Pasquali, alias Pandoro, lugarteniente de David Longo, capo del barrio romano de Tor Bella Monaca. Fue detenido el 16 de noviembre en Fuengirola; se encontraba en busca y captura por parte de las autoridades transalpinas desde el 27 de abril de 2021.

Dentro de la criminalidad organizada italiana, la de Roma es una de las más peculiares ya que no hay ninguna mafia que controle plenamente la ciudad. Las diferentes mafias italianas tomaron la decisión de que en la capital italiana cualquiera de ellas podría tener presencia sin interferir en las otras, y personajes como Pasquali son claves para todos hagan sus negocios.

Tor Bella Monaca es uno de los suburbios romanos con mayor tasa de criminalidad, y es una de las plazas de venta de drogas más importantes de Europa. En febrero se organizó una manifestación cívica contra toda la problemática que el crimen organizado provoca en el barrio, decenas de vecinos caminaron junto a policías y carabinieri alzando la voz tratando de vivir en un lugar tranquilo.

Scarface presidiendo la casa de uno de los detenidos en la operación contra la organización de Davide Pasquali.

Tor Bella Monaca.

Quien no tiene como vecino a un clan mafioso puede no percibir la valentía del que simplemente sale a la calle para decir que quiere vivir en paz, pero ponerse tras una pancarta señalando a quienes controlan un barrio como Tor Bella Monaca te pone automáticamente en el punto de mira. Eso le ocurrió a la activista Tiziana Ronzio cuando fue agredida por un exponente del clan Moccia de la Camorra por simplemente luchar por mejorar su barrio. El Clan Moccia controla Tor Bella Monaca junto a la organización de Pasquali. Tras esa agresión ocurrida en junio de 2021, Tiziana Ronzio vive con escolta.

La operación

Davide Pasquali escapó de una importante operación judicial que desarticuló el principal punto de venta de drogas de ese suburbio romano: los carabinieri detuvieron a 51 personas, pero no al sujeto detectado en Fuengirola. En su organización, Pasquali ejercía de segundo al mando de David Longo.

Tarta de cumpleaños de un narcotraficante de Tor Bella Monaca.

Longo es un narcotraficante muy del estilo de la serie Gomorra, circulaba en Ferraris y Lamborghinis para luego veranear en yates en Cerdeña mientras se paseaba en helicóptero por la isla. Su organización con su punto de venta de droga ingresaba 600.000€ al mes; vendían en la calle de la Arqueología de Roma, entre el número 90 y el 106. Allí, en las calles de Tor Bella Monaca, colocaban a numerosos vigías para avisar de la llegada de extraños y de las autoridades, con lo que la venta de droga no cesaba en las 24 horas del día.

Pero este clan no solo se dedicaba a la venta de heroína y cocaína. Longo está condenado a 18 años de cárcel desde el pasado abril porque casi mata a tiros en 2016 a una persona que le debía dinero de droga. David Longo disparó contra Giovanni Monreale en su abdomen, y luego se fugó durante meses con la ayuda de un amigo. Ese amigo luego fue colaborador de justicia, y declaró todo lo que sabía de la organización a la que hasta entonces pertenecía. Gracias a esas declaraciones, en conjunto con otras pruebas materiales, a Longo se le condenó con el agravante mafioso, algo muy relevante en el sistema penal italiano.

Carabinieri.

La mafia de los suburbios romanos

En Tor Bella Monaca los dos clanes predominantes son los Moccia, familiares del importante clan de la Camorra de Afragola (Campania) y los Longo-Cordaro. A estas dos organizaciones se las considera mafiosas por el uso de la violencia que ejercen en el territorio que controlan. En ese barrio romano se estiman que se venden 25.000 dosis de droga al día, y con ello se generan muchos delitos relacionados. El 12 de noviembre intentaron ejecutar a tiros a un chico de 19 años en la calle Arqueología de Tor Bella Monaca, en pleno territorio de los Longo; y tres días antes un drogadicto apuñaló en el brazo a un niño de 14 años. También en esa misma vía, que es territorio de la organización de Davide Pasquali, fue retenida contra su voluntad una persona el pasado 13 de octubre, tuvo la intención de comprar droga en una vivienda y en cambio le apuñalaron en tres ocasiones.

Los Moccia son ya uno de los máximos exponente de la nueva Camorra porque su negocio tanto legal e ilegal ha aumentado en los últimos años. Es un clan que mantiene su poder desde Afragola, es una localidad a las afueras de Nápoles que ha vivido bastante violencia contra empresas que se retrasaban en el pago de la extorsión que este clan les solicitaba. Decenas de explosivos han sido detonados sin contemplaciones desde 2018 en ese pueblo como método para amenazar a quien se retrase en los pagos o directamente se niegue a abonarles el pizzo.

Tor Bella Monaca.

Pero en Roma no solo los Moccia y los Longo están presentes, hay una larga lista que comenzó con la Banda Magliana en los 70, y que se popularizó con la serie Roma Criminal. Esa organización estableció relaciones con todas las mafias de la época y también con los núcleos fascistas de los finales de los 70. Ahora Roma la dominan los Casamonica y sus municipios cercanos, los Spada. Junto a decenas clanes de la Camorra, la Ndrangheta y la Cosa Nostra manejan a su antojo la ciudad eterna. Y mientras se unen a otras organizaciones autóctonas crean importantes vínculos para sus negocios ilícitos, ejemplos como Mafia Capitale.

La mafia en Roma se manifiesta de muchas formas. Según datos de la Fiscalía Antimafia de la capital italiana, 544 personas fueron investigadas por ser miembros de una mafia en la ciudad de Roma. A 1.992 personas las investigaron penalmente con el agravante del método mafioso, y más de 5.000 inmuebles y 1000 empresas se embargaron por blanqueo de capitales.

Carabinieri.

Hace tiempo que Roma está en el punto de mira de la criminalidad organizada como ocurrió en 2009, ese año se incautó el mítico Café París de la Dolce Vita de Fellini al Clan Alvaro-Palamara de la Ndrangheta. No fue hasta 2020 cuando el Tribunal Supremo italiano le devolvió esa propiedad situada en Vía Veneto a esa organización, junto a otras 101 propiedades. No se demostró que esos inmuebles se compraran con dinero ilícito: no resultó extraño que un peluquero calabrés pudiera pagar 250.000€ por un local tan señero en Roma. De los Palamara hablamos aquí.

En los próximos años seguiremos viendo que el crimen organizado romano crece, y hay una razón. El hueco dejado por Fabrizio Piscitelli, exlíder de los Ultras de la Lazio y asesinado a tiros en un parque de Roma en 2019, es bastante grande para que muchos lo abarquen. Todo es porque Diabolik, así se le conocía en el mundo ultra mundial, controlaba una gran parte de la droga que se comerciaba en la ciudad.

Atentado con bomba de la Camorra en Afragola (Nápoles), pueblo controlado por el clan Moccia. En la noche del 9 al 10 de agosto la Camorra puso esta bomba en la casa de Pascuale Lino mientras dormía, es un empresario que ha denunciado los continuos intentos de extorsión que sufre pic.twitter.com/jHB6VAyyt0 — Niporwifi © (@niporwifi) August 13, 2021

Sigue los temas que te interesan