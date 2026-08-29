La Lotería Nacional del sábado reparte suerte en Estepona: toca el primer premio de 600.000 euros

Las claves

Las claves Generado con IA El primer premio de la Lotería Nacional, dotado con 600.000 euros, ha caído en Estepona y Madrid. El número premiado con el primer premio ha sido el 91.770, vendido en la administración número 5 de Estepona y la número 488 de Madrid. El segundo premio, de 120.000 euros, ha correspondido al número 56.470, vendido en Madrid capital. Los números terminados en 0, 5 o 4 tienen derecho al reintegro y recuperan el importe de la apuesta.

El sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado 29 de agosto ha repartido su primer premio, dotado con 600.000 euros al número, en el municipio malagueño de Estepona y en la capital de España.

El número agraciado, el 91.770, se ha vendido en la administración número 5 de Estepona, situada en el centro comercial Punta la Plata, en el kilómetro 156,9 de la carretera de Cádiz, según Europa Press.

La misma combinación ha resultado premiada también en la administración número 488 de Madrid, por lo que la fortuna se reparte entre ambos puntos de venta.

El segundo premio del sorteo, dotado con 120.000 euros al número, ha correspondido al 56.470, cuyo boleto ganador se ha vendido en Madrid capital.

Quienes hayan jugado un número terminado en 0, 5 o 4 podrán recuperar el importe de su apuesta, ya que estas han sido las cifras designadas como reintegro en el sorteo de hoy.