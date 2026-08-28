Tres días de magia en Estepona para celebrar el 25 aniversario de Harry Potter

Un momento de la presentación del festival de Harry Potter en Estepona. EE

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Las claves Generado con IA Estepona celebrará el 25 aniversario de Harry Potter del 3 al 5 de septiembre con actividades temáticas. El evento incluye la proyección de 'Harry Potter y la piedra filosofal' en el Parque Botánico Orquidario. Habrá exposición de criaturas y personajes a tamaño real, stands de merchandising y un escape room temático. El programa se completa con un pasacalles mágico, concierto de la Banda Sinfónica Ciudad de Jaén y juegos de mesa ambientados en la saga.

Harry Potter vuelve a estar de moda. Se cumple el 25 aniversario del estreno de la primera película en el cine y se van a hacer todo tipo de actos para goce de los amantes de la saga y los del marketing.

Uno de los puntos álgidos en la provincia de Málaga va a ser Estepona, donde habrá varias actividades del 3 al 5 de septiembre.

Lo organizan el Ayuntamiento de Estepona y la Asociación Unicornio y todo empezará el jueves 3 de septiembre. A las 21:30 se proyectará en el Parque Botánico Orquidario ‘Harry Potter y la piedra filosofal', la que se estrenó el 30 de noviembre de 2001 y dio origen al ciclo.

El viernes, 4 de septiembre, la calle Terraza acogerá desde las 12.00 a 00.00 una exposición sobre el Universo Harry Potter, con criaturas y personajes a tamaño real, entre ellos el propio protagonista, el Troll o el Thertral.

Habrá stands dedicados a material y merchandising relacionado con la saga.

También el viernes, de 15.00 a 21.00, el Centro Cultural Padre Manuel acogerá la ‘Escape Room Harry Potter’, que contará con cinco pases y un máximo de ocho personas por cada uno.

A partir de las 20.00 se ha organizado un ‘Pasacalles Mágico de Harry Potter’, que partirá desde el Parque Botánico Orquidario y recorrerá el centro de Estepona hasta finalizar en la Plaza del Reloj.

A las 21.00 habrá un gran concierto de la Banda Sinfónica Ciudad de Jaén con varias de las piezas musicales más reconocibles de la saga.

Por último, el sábado 5 de septiembre, de 10.00 a 14.00 en el Centro Cultural Padre Manuel, será una jornada de juegos de mesa ambientados en el universo Harry Potter. La participación será gratuita y se realizará según el orden de llegada, con rotación entre un total de diez juegos, entre los que se incluye el Parchís, Dobble, Trivial, Brain Box o Strike.