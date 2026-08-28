Un momento de la presentación del festival de Harry Potter en Estepona.

Un momento de la presentación del festival de Harry Potter en Estepona. EE

Estepona

Tres días de magia en Estepona para celebrar el 25 aniversario de Harry Potter

La localidad rendirá homenaje a la saga del 3 al 5 de septiembre con cine, una escape room, una exposición, concierto y juegos de mesa.

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Las claves

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Estepona celebrará el 25 aniversario de Harry Potter del 3 al 5 de septiembre con actividades temáticas.

El evento incluye la proyección de 'Harry Potter y la piedra filosofal' en el Parque Botánico Orquidario.

Habrá exposición de criaturas y personajes a tamaño real, stands de merchandising y un escape room temático.

El programa se completa con un pasacalles mágico, concierto de la Banda Sinfónica Ciudad de Jaén y juegos de mesa ambientados en la saga.

Harry Potter vuelve a estar de moda. Se cumple el 25 aniversario del estreno de la primera película en el cine y se van a hacer todo tipo de actos para goce de los amantes de la saga y los del marketing.

Uno de los puntos álgidos en la provincia de Málaga va a ser Estepona, donde habrá varias actividades del 3 al 5 de septiembre.

Lo organizan el Ayuntamiento de Estepona y la Asociación Unicornio y todo empezará el jueves 3 de septiembre. A las 21:30 se proyectará en el Parque Botánico Orquidario ‘Harry Potter y la piedra filosofal', la que se estrenó el 30 de noviembre de 2001 y dio origen al ciclo.

El viernes, 4 de septiembre, la calle Terraza acogerá desde las 12.00 a 00.00 una exposición sobre el Universo Harry Potter, con criaturas y personajes a tamaño real, entre ellos el propio protagonista, el Troll o el Thertral.

Habrá stands dedicados a material y merchandising relacionado con la saga.

También el viernes, de 15.00 a 21.00, el Centro Cultural Padre Manuel acogerá la ‘Escape Room Harry Potter’, que contará con cinco pases y un máximo de ocho personas por cada uno.

A partir de las 20.00 se ha organizado un ‘Pasacalles Mágico de Harry Potter’, que partirá desde el Parque Botánico Orquidario y recorrerá el centro de Estepona hasta finalizar en la Plaza del Reloj.

A las 21.00 habrá un gran concierto de la Banda Sinfónica Ciudad de Jaén con varias de las piezas musicales más reconocibles de la saga.

Por último, el sábado 5 de septiembre, de 10.00 a 14.00 en el Centro Cultural Padre Manuel, será una jornada de juegos de mesa ambientados en el universo Harry Potter. La participación será gratuita y se realizará según el orden de llegada, con rotación entre un total de diez juegos, entre los que se incluye el Parchís, Dobble, Trivial, Brain Box o Strike.