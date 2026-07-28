Investigan un tiroteo en Estepona: hay un hombre herido de bala en el abdomen y una pierna

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Nacional investiga un tiroteo ocurrido en el aparcamiento del chiringuito Sonora, entre Estepona y Marbella. Un hombre resultó herido por disparos en el abdomen y en una pierna, tras ser hallado desplomado y sangrando en el lugar. Los autores de los disparos presuntamente huyeron en un vehículo oscuro y podrían haber actuado encapuchados. Efectivos sanitarios y policiales acudieron rápidamente a la zona para atender al herido y asegurar el área.

La Policía Nacional investiga un tiroteo registrado en la tarde de este martes en el aparcamiento del chiringuito Sonora, en la franja litoral situada entre Estepona y Marbella, después de que los servicios de emergencia recibieran varias llamadas alertando de una sucesión de disparos.

Según la información aportada por el servicio 112 Andalucía, sobre las 17:30 horas comenzaron a recibirse avisos informando de un tiroteo a la altura de una playa de Estepona, en las inmediaciones de la urbanización Hacienda Beach.

Los alertantes precisaban incluso la existencia de una persona desplomada en el suelo y sangrando. Fuentes consultadas precisan que la víctima ha recibido disparos en la pierna y el abdomen.

Ante estas llamadas fueron movilizados efectivos sanitarios, así como patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local, que se desplazaron hasta el lugar para atender la emergencia y asegurar la zona.

Posteriormente, la Policía Nacional asumió la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.

De acuerdo con las primeras informaciones, la Policía Local trata de localizar un vehículo de color oscuro en el que presuntamente habrían huido los autores de los disparos.

Las mismas fuentes apuntan a que los tiradores podrían haber actuado encapuchados, un extremo que deberá ser confirmado por la investigación policial.