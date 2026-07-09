Un incendio forestal en Estepona corta la AP-7 y obliga a desalojar viviendas: el Infoca trabaja para extinguir las llamas

Las claves

Las claves Generado con IA Un incendio forestal declarado en la urbanización Montemayor de Estepona ha obligado a cortar la AP-7 y desalojar viviendas cercanas. El Plan Infoca ha elevado la situación a fase de emergencia operativa 1 por la evolución del fuego. Más de 110 efectivos y numerosos medios terrestres y aéreos trabajan para controlar el incendio. Se han desalojado preventivamente viviendas en el Parque Botánico Country Club de Benahavís y otros diseminados.

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, ha informado de que trabaja para controlar el incendio declarado en la tarde de este jueves en la zona de la urbanización Montemayor de Estepona (Málaga).

Así, el incendio se ha declarado sobre las 16.38 horas y, actualmente, según ha informado el consejero de Emergencias, Antonio Sanz, se eleva el Plan INFOCA a fase de emergencia, situación operativa 1, por la evolución del incendio forestal.



También se ha desalojado de manera preventiva a viviendas de la zona del Parque Botánico Country Club en Benahavís y algún diseminado cercano. Está cortada la AP-7 en el entorno del incendio.

Hasta el lugar hay desplazados 110 efectivos.

Se están utilizando cuatro autobombas, hay dos aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros, uno pesado y uno de coordinación.

Hacia el lugar se han desplazado además un helicóptero ligero, tres semipesados, dos pesados y uno de mando, así como una unidad médica.