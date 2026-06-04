El megaproyecto inmobiliario de Nadal frente al mar en Estepona da un nuevo paso urbanístico

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Estepona ha aprobado definitivamente el proyecto de urbanización del sector Los Llanos, impulsado por Rafael Nadal, la familia Matutes y Sierra Blanca Estates. El desarrollo residencial contará con seis villas exclusivas en primera línea de playa, una plaza central ajardinada y cinco bloques con 42 apartamentos y áticos orientados al mar. El proyecto tiene una inversión estimada de 1,7 millones de euros para infraestructuras y requerirá el cumplimiento de condiciones técnicas y ambientales antes de iniciar las obras. Esta promoción forma parte de una alianza empresarial que prevé invertir unos 200 millones de euros en proyectos de lujo en la Costa del Sol, incluyendo otra actuación en Marbella.

El exclusivo desarrollo residencial impulsado por Rafael Nadal, la familia Matutes y la promotora Sierra Blanca Estates en primera línea de playa de Estepona continúa avanzando en su compleja tramitación urbanística.

Y lo hace después de que el Ayuntamiento haya aprobado definitivamente el proyecto de urbanización del sector Los Llanos, actuación necesaria para preparar uno de los enclaves inmobiliarios más ambiciosos actualmente previstos en la Costa del Sol.

La resolución municipal, firmada el pasado 12 de mayo y publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), da luz verde tanto a la calificación ambiental como al proyecto de urbanización de la unidad de ejecución A-UEN-R32 “Los Llanos”.

El acuerdo incorpora, no obstante, varias condiciones técnicas y ambientales que deberán cumplirse antes del inicio efectivo de las obras.

Entre ellas figura la obligación de obtener autorización de uso por parte de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, además del cumplimiento de todas las prescripciones recogidas en los informes técnicos municipales.

La intervención urbanizadora contempla una inversión estimada de 1,7 millones de euros, destinada a ejecutar las infraestructuras necesarias para el desarrollo residencial proyectado en este estratégico suelo situado junto al Mediterráneo.

Un enclave privilegiado frente al mar

La operación inmobiliaria se localiza en una de las franjas más cotizadas del litoral esteponero y supone uno de los proyectos más representativos del nuevo ciclo del lujo residencial en la Costa del Sol.

Bajo la marca Sierra Blanca by the Sea, la promotora viene avanzando desde hace meses en el diseño de un complejo concebido bajo el modelo de branded residences, un segmento del mercado de alto standing que combina vivienda premium con servicios asociados a marcas reconocidas y experiencias exclusivas.

Según los detalles conocidos hasta ahora, el conjunto contará con seis villas exclusivas en primera línea de playa, configuradas como las piezas más singulares del desarrollo.

Tras esta primera línea residencial se proyecta una plaza central ajardinada alrededor de la que se organizarán las principales zonas comunes del complejo, incluyendo piscina exterior, gimnasio, spa y espacios verdes.

La propuesta se completa con cinco bloques de tres alturas que albergarán 42 apartamentos y áticos orientados al mar. Uno de los elementos distintivos del diseño es la apuesta por soterrar completamente la circulación rodada, reservando la superficie para el tránsito peatonal y las zonas paisajísticas.

Desde Sierra Blanca Estates destacan que el proyecto apuesta por "una arquitectura refinada, materiales de alta calidad y servicios de primer nivel", con el objetivo de convertir la promoción en una de las referencias del lujo residencial del Mediterráneo.

La promoción de Estepona forma parte de la alianza empresarial sellada entre Rafael Nadal, el empresario Abel Matutes y Sierra Blanca Estates para impulsar varias operaciones inmobiliarias de alto nivel en la Costa del Sol.

La inversión global prevista ronda los 200 millones de euros y contempla dos grandes actuaciones. A la iniciativa de Estepona se suma un segundo proyecto en Marbella, concretamente en la zona de Nagüeles, donde se prevé desarrollar unas 40 viviendas plurifamiliares de lujo sobre una parcela de aproximadamente 50.000 metros cuadrados.