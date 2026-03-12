Ana Mena tendrá un espacio público en su Estepona natal: "Siempre lleva a su pueblo en la boca allá por donde va"

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Estepona propondrá dedicar un espacio público a Ana Mena, reconocida cantante, compositora y actriz nacida en el municipio. Ana Mena es considerada una de las artistas españolas con mayor proyección internacional, con éxitos en España, Italia, México y Argentina. La artista ya fue nombrada Hija Predilecta de Estepona en 2020 y recientemente recibió la Medalla de Andalucía a la Cultura. El reconocimiento destaca tanto su carrera musical como su papel como embajadora de la identidad y tradiciones de Estepona.

El nombre de la cantante Ana Mena podría quedar ligado de forma permanente al callejero o a un espacio público de Estepona, su tierra natal. El equipo de gobierno municipal propondrá en el próximo pleno ordinario que la ciudad dedique un lugar a la artista nacida en el municipio, convertida hoy en una de las voces españolas con mayor proyección internacional.

Cantante, compositora y actriz, Ana Mena ha logrado consolidarse como referente del pop español, pero también como figura destacada en mercados musicales como Italia y en países latinoamericanos como México o Argentina. A sus 27 años, su trayectoria combina éxitos musicales, colaboraciones internacionales y proyectos cinematográficos.

El alcalde de la ciudad, José María García Urbano, considera que la artista merece este nuevo reconocimiento público tras haber sido nombrada Hija Predilecta de Estepona en 2020. Hace unos días, Juanma Moreno le imponía la Medalla de Andalucía a la Cultura, que la cantante recibía muy emocionada.

Según ha explicado el regidor, Ana Mena se ha convertido en "una de las más auténticas embajadoras de su ciudad natal". "En cada paso que da lleva a Estepona en el corazón, transmitiendo con orgullo su identidad andaluza y haciendo de nuestro municipio un lugar aún más universal", ha señalado.

El alcalde también ha recordado que la artista siempre reivindica su ciudad, mostrando en entrevistas y redes sociales las tradiciones locales, sus paisajes y la esencia mediterránea del municipio. "Siempre lleva en la boca a su pueblo", dicen algunos vecinos en redes, tras conocer la propuesta.

Éxitos internacionales y cifras de récord

La carrera de Ana Mena se ha caracterizado por una constante proyección internacional. Su gira Bellodrama Tour la llevó durante dos años a recorrer más de cincuenta ciudades en países como España, México o Argentina, consolidando su presencia en el panorama musical global.

Otro de los hitos más llamativos de su trayectoria fue su éxito en Italia, donde sus colaboraciones con el cantante Fred De Palma lograron mantenerse durante once meses consecutivos en el número uno de las listas de radio.

Las cifras de su discografía reflejan también ese impacto internacional. A pesar de su juventud, la artista cuenta con un Disco de Oro por su álbum ‘Bellodrama’, además de 56 Discos de Platino, 12 Discos de Oro y un Disco de Diamante para sus sencillos en distintos países de Europa y América.

Música, cine y una carrera en expansión

El reconocimiento que estudia ahora el Ayuntamiento llega en un momento de gran actividad profesional para la artista. En los últimos meses ha participado en la gala de los Premios Goya y ha estrenado la película Ídolos, que protagoniza junto al actor Óscar Casas.

El alcalde ha destacado que Ana Mena ha logrado conectar con públicos muy diferentes gracias a su autenticidad, su estilo fresco y su capacidad para evolucionar. Pero, más allá de su carrera artística, el Ayuntamiento subraya también los valores que representa como imagen de su ciudad.

Por ello, el equipo de gobierno defenderá en el pleno la creación de este espacio público dedicado a la artista, convencido de que su trayectoria seguirá sumando éxitos musicales y cinematográficos.

Si la propuesta sale adelante, Estepona rendirá así un nuevo homenaje a una de sus figuras culturales más universales, una artista que ha llevado el nombre de su ciudad desde los escenarios locales hasta el panorama internacional.