Bajo el nuevo bulevar de Estepona, renace la vieja ciudad nazarí: desentierran 12 tumbas musulmanas

Imagen de una de las tumbas desenterradas en Estepona.

El Ayuntamiento de Estepona ha hallado 12 nuevas tumbas en una de las dos necrópolis musulmanas que existieron en la ciudad entre los siglos XIII y XV.

El descubrimiento se ha producido durante los movimientos de tierra de las obras del bulevar que se ejecuta en las avenidas San Lorenzo y España.

El arqueólogo municipal, Ildefonso Navarro, ha explicado que antes del inicio de los trabajos se comunicó a la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía la necesidad de realizar un control arqueológico, dado que el entorno está catalogado como zona arqueológica tanto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como en el Plan Especial de Protección del Casco Antiguo.

Las excavaciones, que comenzaron a finales de 2024, están supervisadas por técnicos de la Junta y por la delegación municipal de Patrimonio Histórico, en cumplimiento de la Ley de Patrimonio Andaluz.

Enterramientos orientados a La Meca

Mario González, arqueólogo de la empresa Menia, encargada de los trabajos, ha detallado que los restos corresponden a 12 individuos enterrados siguiendo el ritual canónico islámico: en dirección a La Meca, sin ropas ni ajuares y directamente en la tierra.

Estos nuevos hallazgos se suman a los restos de más de 600 personas encontrados en las diez excavaciones realizadas en los últimos años en distintos puntos donde se ubicaban los cementerios musulmanes de la antigua Medina de Istibbuna, nombre que recibía Estepona en época nazarí.

Una vez concluyan los trabajos de campo, los restos serán analizados por antropólogos para determinar las edades, el sexo, posibles enfermedades, traumatismos y causas de fallecimiento.

Posibles nuevos hallazgos

Los trabajos arqueológicos continuarán en los próximos meses conforme avancen las obras del bulevar. De hecho, los estudios apuntan a que una de las dos necrópolis nazaríes se extendía por lo que hoy es la calle San Roque, por lo que no se descartan nuevos descubrimientos.

En la primera fase de las excavaciones también aparecieron cinco bolaños —proyectiles de artillería elaborados en peridotita, una piedra característica de la sierra de Estepona— que pudieron emplearse en los asedios sufridos por Istibbuna durante los siglos XIII y XIV por parte de ejércitos cristianos.

Asimismo, han salido a la luz restos cerámicos medievales descontextualizados, una circunstancia que los arqueólogos atribuyen al depósito de escombros en la zona durante los siglos XVIII y XIX, lo que dificulta encontrar piezas completas de gran valor patrimonial.

El arqueólogo municipal ha subrayado que las excavaciones desarrolladas en la última década han permitido ampliar de forma notable el conocimiento sobre la historia medieval de Estepona.