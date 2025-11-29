El SAS activará el 80% de los servicios del Hospital de Estepona con el refuerzo de 58 profesionales

Las claves nuevo Generado con IA El Hospital de Alta Resolución de Estepona activará el 80% de su cartera de servicios gracias a la incorporación de 58 nuevos profesionales, entre ellos 20 facultativos especialistas y 14 enfermeras. La ampliación de personal permitirá la apertura completa del bloque quirúrgico, el funcionamiento 24 horas del laboratorio y radiodiagnóstico, y la puesta en marcha de la Unidad de Pruebas Funcionales. Con el refuerzo, la plantilla crecerá de 78 a 136 trabajadores, lo que mejorará la atención en urgencias y reducirá los desplazamientos de los pacientes. Se prevén inversiones adicionales de 8,8 millones de euros en equipamiento y mejoras en el Hospital Costa del Sol y el centro de Estepona entre 2025 y 2026.

El Hospital de Alta Resolución de Estepona dará un salto en su capacidad asistencial con la incorporación de 58 nuevos profesionales estructurales, una medida aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta el pasado 22 de octubre que permitirá activar el 80% de la cartera de servicios del centro. La ampliación de personal permitirá abrir el bloque quirúrgico, reforzar las urgencias y ampliar la actividad diagnóstica y asistencial.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, anunció este avance tras reunirse en el propio hospital con la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro; el alcalde de Estepona, José María García Urbano; y el gerente del Hospital Universitario Costa del Sol, Antonio Cansino, del que depende el centro esteponero. Según explicó, este refuerzo permitirá que el hospital “funcione tal y como fue diseñado” y que los vecinos “tengan, por fin, el hospital que merecen”.

La incorporación de personal responde a las necesidades planteadas por la dirección del hospital. Entre los 58 nuevos profesionales figuran 20 facultativos especialistas, incluidos seis anestesistas, cuatro cirujanos generales y tres traumatólogos, perfiles esenciales para poner en marcha el bloque quirúrgico. También se sumarán 14 enfermeras, diez técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), seis técnicos especialistas de laboratorio, tres de radiodiagnóstico, dos administrativos y tres celadores.

Con esta plantilla, el hospital pasará de 78 a 136 trabajadores, lo que permitirá ampliar su actividad, actualmente centrada en consultas externas, rehabilitación, parte del radiodiagnóstico y urgencias.

Apertura del quirófano, laboratorio 24 horas y nuevas unidades

El refuerzo de personal hará posible la apertura completa del bloque quirúrgico, incluida la Unidad de Recuperación Postanestésica (URPA) y el Hospital de Día Quirúrgico. También se activará la Unidad de Pruebas Funcionales, que incorporará endoscopias, y se ampliará la capacidad diagnóstica con la puesta en marcha del laboratorio y el radiodiagnóstico las 24 horas del día.

En urgencias, la llegada de personal de enfermería, TCAE y técnicos permitirá reforzar la atención continuada y mejorar los tiempos de respuesta.

El incremento de recursos humanos irá acompañado de nuevas inversiones. En 2026 está prevista una obra de seguridad contra incendios en el almacén del centro, con un presupuesto de 190.000 euros. Además, entre 2025 y junio de 2026 se destinarán 8,8 millones de euros en equipamiento para el Hospital Costa del Sol y para la reposición de material en el centro de Estepona. De esa cantidad, 2,07 millones se ejecutan en 2025 y los 6,76 millones restantes en 2026.

El consejero Sanz subrayó que estas actuaciones permitirán consolidar el modelo de alta resolución para el que fue concebido el hospital y reducir desplazamientos, mejorar tiempos de atención y descargar al Hospital Costa del Sol.