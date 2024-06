Stephen, presidente de una comunidad de vecinos de Estepona, ya cobra más que Sánchez o Moreno

El año pasado, Stephen Hills, un residente de la urbanización Torre Bermeja de Estepona, acaparaba titulares por ponerse un sueldo de más de 86.000 euros como presidente de su comunidad de vecinos; una cifra que se hizo viral, principalmente, por ser muy similar a la que cobra cada año el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de 87.333 euros e incluso superior al de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz (84.600 euros).

Este tema trascendió gracias a la denuncia que interpuso una vecina noruega a través de su abogado, David Valadez, pues entendía que este sueldo era muy desproporcionado. Esta práctica, que puede sorprender a los propietarios españoles, es algo muy frecuente en las comunidades del litoral malagueño, sobre todo en aquellas donde la mayoría de los comuneros -como es en este caso- son extranjeros y desconocen lo que establece la Ley de Propiedad Horizontal al respecto.

Sin embargo, este 2024 ha llegado con novedades para la urbanización. Lejos de sentirse satisfecho con su mareante y polémico sueldo, Hills ha decidido aprobar una subida de 16.500 euros, lo que le lleva a cobrar 13.000 euros más que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Además, según ha informado EFE, que ha entrevistado al representante legal de la propietaria que denunció la situación en su día, Hills ahora se ha blindado a sí mismo ante posibles demandas con un seguro, que también pagarán los vecinos de su bloque y que responderá económicamente por él si la Justicia estima que debe devolver algo de lo que ha recibido en estos últimos años.



“Se pretende enmascarar la atribución de un elevadísimo sueldo al presidente” bajo “la denominación de Administración Gerente de la Urbanización”, una figura que “no viene contemplada” en los mismos y “cuya creación jamás ha sido aprobada por la comunidad de propietarios”, subrayaba en su entrevista el letrado.

Al parecer, en la última reunión de propietarios -celebrada el pasado 7 de junio- le pidieron explicaciones sobre su sueldo y que aportara el acta de la junta de vecinos donde se aprobó, pero la administración indicó que se había acordado cuando Torre Bermeja era una comunidad de propietarios “familiar”, por lo que al parecer no existe tal documento, ha apuntado Valadez.



Asimismo, y ante la posibilidad de que la Justicia resuelva que debe devolver su salario o las cuotas de comunidad que no ha abonado, Hills aprobó la contratación de una póliza de seguro que abone cualquier cantidad económica por la que deba responder a consecuencia de las demandas contra él en el tema de su salario o la exención de pagos.



A pesar de que en el orden del día de la reunión no se incluía una subida de sueldo cercana al 20 por ciento ni la contratación de una póliza para Hills, “se somete a votación y se aprueba”, algo que para el abogado es “simplemente inaudito”.



Esta opinión coincide con la expresada a EFE por la presidenta de la Asociación de Perjudicados en Comunidades de Vecinos (Apercove), Elisa Álvarez, para quien es necesario que se adopten medidas dirigidas a defender los derechos de los propietarios y a controlar la gestión de los fondos de las comunidades.

Natural de Tonbridge, en el condado de Kent (Inglaterra), Hills es un diseñador de interiores jubilado que vive todo el año en la localidad malagueña y al que oficialmente no se le conoce actividad profesional alguna. De hecho, en sus redes, se presenta como "presidente de la comunidad de propietarios de Torre Bermeja". A The Olive Press detalló que diariamente acudía a la oficina de la comunidad, que está abierta de 9.30 a 16.30 horas. Entonces contó que, si bien no se le paga como presidente, según las reglas de la comunidad, "sí gana un salario por su función diaria de CEO".

A día de hoy, “el presidente de la comunidad es la máxima autoridad en una urbanización y gestiona con las escasas restricciones que fija la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) su presupuesto”, que en residenciales como el de Torre Bermeja ronda el millón y medio de euros, y esto tiene que cambiar, ha apuntado Álvarez en EFE.