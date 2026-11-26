Talent Land organizará un gran evento de tres días en Málaga por el eclipse solar de agosto de 2027

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LO ESENCIAL Las claves Málaga será uno de los pocos lugares del mundo desde donde se podrá observar de forma completa el eclipse solar del 2 de agosto de 2027. Los creadores de Talent Land España organizarán el festival 'Eclipse World Festival' los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto de 2027. El físico y divulgador científico Javier Santaolalla será el alma del proyecto, que distribuirá sus actividades por varios puntos de la ciudad. El evento incluirá conferencias, talleres divulgativos y conciertos musicales para celebrar y acercar la ciencia a todos los públicos.

El 2 de agosto de 2027 habrá un gran eclipse solar y Málaga será uno de los pocos lugares del mundo en los que se podrá ver de forma completa.

Desde hace meses ya hay muchas personas de otras partes de España y del extranjero que han reservado transporte y hoteles para no perdérselo.

Será un hito y va a venir acompañado, además, de un gran festival sobre este fenómeno de la naturaleza organizado por los creadores de Talent Land España, que ha finalizado este jueves en el Palacio de Ferias de Málaga después de tres días de ponencias y actividades y más de 17.000 asistentes.

Se va a llamar Talent Land España – Eclipse World Festival y lo ha anunciado esta tarde el cofundador de Talent Land, Pablo Antón.

El alma del proyecto será el físico y divulgador científico Javier Santaolalla.

El evento será los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto y estará distribuido en varios puntos de Málaga. Habrá conferencias y talleres sobre el eclipse y hasta conciertos musicales.

"La iniciativa nace con la vocación de convertir Málaga en un gran escenario de divulgación, aprendizaje y celebración colectiva en torno a uno de los acontecimientos más fascinantes de la naturaleza. Una oportunidad para acercar la ciencia a todos los públicos, despertar la curiosidad y compartir tres días inolvidables con la mirada puesta en el cielo", explican.