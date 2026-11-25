De las ideas a la acción, Talent Land más allá de las ponencias

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LO ESENCIAL Las claves Talent Land 2026 reúne en el recinto FYCMA múltiples espacios interactivos para aplicar conocimientos, hacer networking y presentar ideas de negocio. Entre sus actividades destacan el 'Mural de la IA' para crear el logo del evento, el 'Flash Networking' tipo cita rápida laboral y la zona de 'Open Mic' para exposiciones. El evento incluye un hackathon enfocado en resolver problemas como la vivienda mediante IA, junto a proyectos sobre finanzas personales y talleres educativos para docentes. La cita visibiliza el talento universitario de la UMA e impulsa la presencia de la mujer en tecnología y emprendimiento con iniciativas como Women in Tech.

Talent Land 2026 no se reduce a sentarse a escuchar. Entre quienes acuden a este evento, hay algunos que buscan poner a prueba sus conocimientos, presentar una idea de negocio, hacer contactos o ¿quién sabe? Descubrir algo que no sabían que podían hacer. El recinto del FYCMA se convierte durante tres días en un templo donde el talento se comparte, se experimenta y se pone en práctica.

Una de las propuestas más curiosas se encuentra en El Mural de la IA, donde cualquier visitante puede participar como tesela de un mosaico en apenas uno o dos minutos.

La dinámica es sencilla, que no simple: escanear un QR y generar una imagen mediante inteligencia artificial. Todas esas imágenes que los participantes creen durante el evento tienen destino final: ser parte del logo de Talent Land 2026.

Entre quienes se acercan hay muchos estudiantes de instituto. Fran, responsable del stand, cuenta que algunos que “a lo mejor no tienen tanta idea de qué mirar” se animan a intentarlo. El mural se convierte así en una puerta de entrada para experimentar con la inteligencia artificial y ser partícipes directos en una creación colectiva.

Pero no todo el talento necesita una pantalla. En la zona de Open Mic, las personas y lo que tienen que contar son los protagonistas. Cada participante tiene 15 minutos para exponer “lo que sabe hacer”, compartir algún consejo, hablar sobre marketing o presentar su propio negocio.

No importa tanto el formato como las posibilidades que ofrece. Según explica Susana, la cara visible de esta iniciativa, son muchos los visitantes que se acercan atraídos por curiosidad. Algunos deciden quedarse como oyentes, mientras que otros se animan a compartir. Una oportunidad para que el talento no quede encerrado en ideas, sino que pueda convertirse en acción.

La zona del Hackathon en Talent Land. Alejandro Postigo

Compartir lo que uno sabe hacer puede ser también el primer paso para encontrar nuevas oportunidades profesionales. Ese es uno de los escenarios que dibuja la zona de startups, donde una veintena de proyectos empresariales de todo tipo disponen de un espacio para darse a conocer a los visitantes.

Tras cada estrado, tras cada panel, hay una iniciativa que busca despertar el interés de posibles colaboradores, clientes y personas curiosas por conocer nuevas ideas. El objetivo es acercar el emprendimiento a los asistentes y permitir que proyectos que todavía están dando sus primeros pasos encuentren un escaparate en el que mostrar su trabajo.

La conexión entre profesionales adquiere una nueva y más directa dimensión en el Flash Networking. “Es rollo Tinder, pero laboral”, cuenta Lucía, coordinadora de este espacio.

Los participantes se reúnen en encuentros de unos tres minutos, organizados por temáticas como los negocios, la inteligencia artificial o la creación de contenido. Una vez terminadas las conversaciones, pueden utilizar una aplicación para indicar con quién les gustaría seguir en contacto. Si el interés es mutuo, se produce el match y comienza una nueva conversación.

Aunque la idea inicial pasa por trasladar esos encuentros a la aplicación, muchos participantes optan finalmente por intercambiar sus datos de contacto en el momento. Una forma de convertir conversaciones breves en posibles relaciones profesionales.

La innovación es actriz principal en los desafíos que plantea Talent Land, y en la zona de hackathon se pone a prueba. Los concursantes deben desarrollar soluciones con IA a problemas reales, tan reales como la vivienda o el turismo. Una dinámica que, según comenta Daniel Salobreña, responsable de esta y muchas más áreas del Talent Land, busca que la inteligencia artificial sea “una herramienta para solucionar problemas”.

El mismo Salobreña imparte talleres dirigidos a profesores los tres días de evento, en los que aborda desde la integración de estas tecnologías en el aula hasta la necesidad de “humanizar la IA”.

La formación que propone Talent Land también alcanza ámbitos más cotidianos, como la gestión de las finanzas personales. Es el objetivo de Finanzas Conscientes, un proyecto que enseña a controlar los gastos, ahorrar y dar los primeros pasos en la inversión. “Una vez ya controlas tu dinero, cómo hacerlo crecer”, explica Iván desde su stand. Durante el evento, además, imparten un taller con una premisa: conseguir que “el dinero trabaje para nosotros, no al revés”.

Varias personas en Talent Land. Alejandro Postigo

El emprendimiento, también tiene su génesis en la vida universitaria. La zona de la UMA permite que sus estudiantes expongan los proyectos en los que trabajan y compartan sus avances con los visitantes. Una oportunidad para dar visibilidad al talento que se desarrolla en las aulas y acercarlo al mundo profesional.

Otra de las iniciativas más populares presentes, pone el foco en la presencia de las mujeres en sectores como el emprendimiento, la ciencia y la tecnología.

Sophia presenta varias empresas que trabajan para abrir camino en estos ámbitos, desde Women in Tech, que busca inspirar a las niñas para que elijan carreras científicas y tecnológicas, hasta Inception Woman Lab y She Wins, centradas en la mentoría, el liderazgo y el desarrollo profesional. “Hay muy pocas mujeres en el mundo de la tecnología”, advierte.

También señala una dificultad añadida en el emprendimiento: buena parte de quienes invierten en startups son hombres y, por tanto, las empresas impulsadas por mujeres encuentran obstáculos para acceder a esa financiación.

Talent Land da espacio durante tres días a personas, proyectos e iniciativas que demuestran que el talento se construye fuera de los escenarios. Talleres, emprendimiento y tecnología conviven en una experiencia en la que las ideas que se presentan en las charlas, se transforman en lo más importante: tomar acción.