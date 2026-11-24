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LO ESENCIAL Las claves Talent Land España 2026 arranca con una amplia variedad de perfiles, desde estudiantes interesados en la inteligencia artificial hasta emprendedores y curiosos. Proyectos como STAR UMA acercan la robótica a los más jóvenes, mientras que iniciativas como la Oficina de Turismo Virtual utilizan realidad virtual para promocionar destinos. El contenido y marketing digital también destacan con empresas como WaCreators, que ayudan a impulsar y monetizar canales de YouTube orientados a negocios. La creación de empresas por parte de mujeres y la esperada intervención del creador de contenido Jordi Wild centran el interés de muchos de los asistentes.

Entre aquellos que recorren los stands y quienes buscan el mejor sitio para escuchar las ponencias que abren el evento, Talent Land España 2026 vive sus primeras horas con una mezcla de curiosidad y expectación.

Estudiantes interesados en los últimos avances de la inteligencia artificial, asistentes que buscan nuevos nichos de emprendimiento y particulares atraídos por los nombres propios del programa se unen en este espacio desde primera hora del día.

Las motivaciones son diferentes, propias de cada uno, pero un sector importante de los asistentes coincide en valorar la posibilidad de aprender de ámbitos diversos y escuchar nuevas iniciativas.

Para algunos, la jornada se reduce a una primera toma de contacto con el evento; para otros, es una oportunidad de reencontrarse con un espacio dedicado al talento y la innovación de algunos sectores en auge.

Entre quienes fijan la mirada en su futuro está Micael, un estudiante de instituto que se ha acercado al encuentro con especial interés en los avances de la inteligencia artificial y sobre todo “aquello en lo que se pueda aplicar a la vida cotidiana”. Sin embargo, también reserva un espacio en su agenda para el entretenimiento, en concreto para un Jordi Wild que pasará por el main stage el miércoles.

La entrada a Talent Land en el Palacio de Ferias de Málaga. Alejandro Postigo

No todos los que llegan al Talent Land cumplen al final el itinerario con el que entraban en un principio. Tres jóvenes tenían que participar en el hackathon, pero un error en el momento de confirmar su asistencia las llevó a cambiar sus planes. Ante la posibilidad de no hacer nada y marcharse, han aprovechado la jornada del evento para asistir a distintas ponencias: “Aprendes de muchos ámbitos, tanto de marketing como de emprendimiento”.

En esta materia, destacan con orgullo las intervenciones de mujeres que han hablado sobre negocios, porque según cuentan “hay menos mujeres que hombres emprendiendo” y eso les pareció “bastante interesante”. Aunque al igual que Micael, esperan con ganas a Jordi Wild.

Proyectos empresariales

En la otra cara del Talent Land, los stands concentran buena parte de la actividad desde esta primera jornada. Empresas y proyectos de distintos ámbitos aprovechan el encuentro para acercar sus propuestas al público, explicar sus servicios y darse a conocer entre los asistentes.

Las iniciativas empresariales también nacen en la Universidad de Málaga. Una de las propuestas presentes es STAR UMA, un proyecto formado por futuros ingenieros que participan en competiciones de robótica tanto nacionales como internacionales.

Luis, uno de sus integrantes, considera que la iniciativa permite a alumnos de distintas ingenierías, sobre todo de Industriales, “complementar todos los conocimientos que se dan en la carrera de manera práctica”.

Su presencia en esta edición de Talent Land, despierta el interés por esta disciplina de los más jóvenes: “Se quedan impresionados. Hay gente que se acerca y me dice: “Me gusta la robótica”, pues les asesoramos de qué carreras pueden hacer”.

La innovación tecnológica encuentra su hueco en los sectores más tradicionales, como el turismo. La propuesta de Jaime Montes y su Oficina de Turismo Virtual desarrolla espacios tridimensionales de distintas localidades andaluzas para atraer visitantes de fuera de la comunidad.

Uno de los proyectos empresariales que se muestran. Alejandro Postigo

Para acercar a los curiosos en duda, el equipo cuenta con gafas de realidad virtual que permiten experimentar de primera mano cómo sería recorrer estos destinos. “Le ponemos las gafas para que lo vean. Si te las pones, verás que es muy atractivo. Como si tuvieras unas gafas en tu casa, te conectas y lo ves a través de las gafas de realidad virtual”, sostiene Jaime.

El contenido digital es el otro gran nicho que tiene su espacio en el evento. Irene, de WaCreators, cuenta que su empresa se dedica a impulsar el crecimiento de canales de YouTube: “Usamos una estrategia personalizada para cada canal”. Con ello, logran que el mensaje llegue a “audiencias cualificadas”, potenciales clientes de estos negocios.

“Creo que ahora es algo que está creciendo exponencialmente y ya solo el hecho de que sea enfocado en el negocio les causa mucha curiosidad”, señala.

Los primeros pasos del Talent Land 2026 dibujan un mosaico en el que las teselas son un público con inquietudes muy diferentes, desde quienes buscan innovación tecnológica hasta los que ven en este evento una oportunidad para aprender.

Para algunos, la experiencia no ha hecho más que empezar. Micael espera con ganas la intervención de Jordi Wild. Con aún dos jornadas en el calendario, el encuentro sigue dando motivos para descubrirlo.