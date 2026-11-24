Una de las intervenciones en Talent Land en la edición del año pasado. EE

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LO ESENCIAL Las claves Talent Land España 2026 arranca en el Palacio de Ferias de Málaga con la previsión de superar los 15.000 asistentes y con la inteligencia artificial como eje principal. El programa cuenta con 160 ponentes y 110 horas de contenido, destacando la presencia de figuras como Jordi Wild, Mariano Sigman, Javier Santaolalla o Luis Piedrahita. El evento ofrece cinco áreas temáticas, el Hackathon IA First con 200 competidores, el mural colaborativo IA Live Mural y la entrega de los Talent Awards.

Talent Land España 2026 ya está aquí. Este martes arranca en Málaga una nueva edición de uno de los congresos más importantes del país en materia de divulgación científica y tecnológica.

Se celebra en el Palacio de Ferias hasta este jueves 26 de noviembre y la agenda está llena de actividades. De hecho, hay 160 speakers que darán 110 horas de contenido en distintos formatos, desde conferencias o entrevistas hasta talleres.

En esta ocasión Talent Land España va a poner el foco especialmente en la inteligencia artificial.

Ya se han inscrito unas 15.000 personas, superando así los registros del año pasado cuando acudieron 12.000.

Un cartel de Talent Land en el Palacio de Ferias de Málaga. EE

Este mismo martes participarán el neurocientífico Mariano Sigman, que reflexionará sobre los límites de la inteligencia artificial; la divulgadora Boticaria García, que presentará su espectáculo Mujeres de hierro; y los creadores del exitoso pódcast Tengo un Plan, que compartirán escenario con Javier Santaolalla.

El miércoles 25 llegará uno de los momentos más esperados con Jordi Wild, creador de The Wild Project, de plena actualidad por sus recientes entrevistas a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, y por la polémica cancelación a última hora de la entrevista prevista con Santiago Abascal.

En Málaga, Wild cambiará los papeles habituales y será el público quien tenga la oportunidad de entrevistarlo. También participarán Brais Moure, que abordará los errores de la inteligencia artificial y el papel del ser humano en la toma de decisiones, y el empresario Curro Rodríguez, que compartirá las dificultades y aprendizajes de su trayectoria emprendedora.

El jueves 26, la ciencia y la tecnología volverán a ser protagonistas con el divulgador científico Javier Santaolalla y el humorista, escritor e ilusionista Luis Piedrahita, que unirán ciencia, magia y humor en el espectáculo El tiempo ya no es lo que era; DotCSV, Brais Moure y Uri Sabat, que debatirán sobre si la inteligencia artificial acabará sustituyendo a los programadores; y los creadores de Spicy4Tuna, que cerrarán el encuentro con La Quinta Silla, una propuesta sobre emprendimiento, negocios y creación de contenido digital.

El encuentro cuenta con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Málaga y la Fundación Unicaja. EL ESPAÑOL y EL ESPAÑOL de Málaga son los media partners.

El encuentro se estructura en cinco grandes áreas de conocimiento: Science Land, Cybersecurity & Developer Land, Business & Investor Land, Creator Land y Gamer Land, a las que se suman dos ejes transversales, IA First y Talent Woman, este último dedicado a impulsar la presencia y el protagonismo femenino en las disciplinas científicas y tecnológicas.

Entre las experiencias más llamativas destaca el IA Live Mural, un mural colectivo que se construirá mediante inteligencia artificial a partir de las aportaciones del público.

También se desarrollará el Hackathon IA First, que se celebrará los días 24 y 25 y reunirá a 200 participantes durante 16 horas de competición, con mentores especializados y premios de hasta 1.000 euros.

El miércoles se entregarán además los Talent Awards, a las 18.00. Unos premios para impulsar el talento y las ganas de innovar.