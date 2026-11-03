Carmen González (Polo Nacional de Contenidos Digitales), Mónica Ibars (Kaiju Entertainment) y Antonio Gómez (Agrow Analytics) debatieron ante más de 75 profesionales sobre qué tienen que cambiar las organizaciones para aprovechar la inteligencia artificial.

Cómo se preparan las empresas malagueñas para la era de la inteligencia artificial

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LO ESENCIAL Las claves Más de 75 empresarios y directivos de Málaga se reunieron en la Fábrica Victoria para analizar la integración de la inteligencia artificial y su impacto en los equipos de trabajo. Aunque el 60 % de las empresas españolas utiliza soluciones de IA, solo el 6 % percibe actualmente un retorno directo en sus resultados financieros. El 44 % de los asistentes señaló la falta de confianza en las respuestas de la IA como la principal dificultad para su adopción en las empresas. Expertos y directivos destacaron que la revisión humana, la creatividad y la adaptación organizativa son esenciales para aprovechar el potencial de la tecnología.

Más de 75 empresarios y directivos de Málaga se reunieron el pasado viernes 23 de octubre en la Fábrica Victoria para hablar de inteligencia artificial (IA) y, sobre todo, de cómo la están viviendo los equipos.

La mesa redonda «¿Está tu empresa diseñada para la IA?», organizada por la consultora 6 Grados y la asociación A.I.R.E., contó con Carmen González, Head of Investment Attraction del Polo Nacional de Contenidos Digitales de Málaga; Mónica Ibars, directora general de Kaiju Entertainment, y Antonio Gómez, director de Tecnología de Agrow Analytics. La moderó Santiago Castellanos, cofundador de 6 Grados.

El punto de partida fueron dos cifras. Seis de cada diez empresas españolas ya han implantado alguna solución de IA, según el estudio de AWS y Strand Partners publicado en junio. Solo el 6 % nota ya el retorno en sus resultados, según el informe anual de McKinsey sobre el estado de la IA, de agosto. Los asistentes, que votaban desde el móvil, habían calculado de media un 60 % antes de ver el dato.

Castellanos abrió con la historia de la planta de General Motors en Fremont (California), famosa en los años ochenta por tener la peor plantilla del país. Toyota se hizo cargo de la fábrica, volvió a contratar a la mayoría de aquellos trabajadores y les dio una cuerda para parar la línea cada vez que vieran un fallo. Al poco tiempo la planta producía con calidad japonesa y con la misma gente.

La primera ronda giró en torno a lo que ha cambiado en el último año. González, que trabaja a diario con las empresas que llegan a Málaga, contó que la mayoría empezó usando la IA para conversar y pedirle textos. Las más avanzadas ya la utilizan para desarrollar productos propios y pasar antes de una idea a algo que funciona.

Ponentes y organizadores de esta jornada. EE

En las votaciones, el trabajo con documentos y la automatización de tareas salieron como los terrenos donde más ha cambiado el día a día del público.

Gómez se centró en los límites. Para él, la última decisión corresponde siempre a una persona y todo lo que llega al cliente tiene que pasar antes por una revisión humana.

En Agrow Analytics la IA trabaja sobre todo en el código, donde ha reducido mucho tiempos y costes. González añadió que la herramienta puede generar decenas de ideas en un minuto y que muchas serán erróneas, además de arrastrar sesgos, así que hace falta criterio para cuestionar lo que propone.

La desconfianza también salió en las votaciones: el 44 % de los asistentes señaló que su mayor dificultad es no fiarse de lo que responde la IA, muy por delante de la falta de formación.

Ibars, al frente de una empresa dedicada al entretenimiento y la cultura del videojuego, habló de lo que la tecnología no puede aportar, como la creatividad o la pasión por un proyecto. Animó a los profesionales a aprender a manejar estas herramientas antes de que su trabajo pueda hacerlo cualquiera que sepa pedírselo bien a una máquina.

El papel de los directivos ocupó buena parte de la segunda mitad. Castellanos recordó el caso de Duolingo, que anunció que sería una empresa centrada en la IA y tuvo que salir después a explicarse ante usuarios y empleados. A su juicio, es un ejemplo de cambio bien intencionado que chocó con la realidad de los equipos, algo que hoy viven muchas empresas. Preguntado por lo que tiene que cambiar quien lidera, el público eligió con más frecuencia la palabra mentalidad.

Gómez volvió a intervenir al hablar de los próximos años. Las herramientas cambian tan deprisa que lo que hoy funciona puede quedarse viejo en semanas, y por eso dio más peso a cómo está organizado el trabajo de cada empresa que al modelo concreto que se elija. El público coincidió: formar a la plantilla fue la prioridad más votada y quedarse a esperar, la menos.

Castellanos cerró con tres cambios para quienes dirigen equipos: pasar de hacer muchas tareas a elegir y delegar, de tener la respuesta a hacer la mejor pregunta, y de medir horas a medir resultados. Después hubo networking en la propia fábrica. Colaboraron en la organización Impact Hub Málaga y Conecta-T.