La tecnológica malagueña Data Seekers lanza su primer producto de inteligencia artificial

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LO ESENCIAL Las claves La malagueña Data Seekers lanza Seeker AI, su primer producto de inteligencia artificial aplicado a la inteligencia de precios. La herramienta responde en tiempo real a preguntas sobre precios, stock, productos y competencia a partir de los datos propios de cada cliente. Seeker AI recomienda acciones, como ajustar precios o mejorar la visibilidad, y transforma conversaciones en informes con gráficos y conclusiones. Desarrollada íntegramente en Málaga, la solución funciona en las plataformas de Data Seekers, Microsoft Teams y Slack.

La empresa tecnológica malagueña Data Seekers está especializada en inteligencia de precios y, de hecho, es puntera en el sector de los vehículos de alquiler con su programa Price Seeker RAC.

Ahora da un paso más en su evolución y ha lanzado su primer producto de inteligencia artificial.

Se llama Seeker AI y, según explican desde la compañía, "no se trata de un asistente genérico entrenado con información pública, sino de una capa construida sobre los datos propios que la compañía ya recoge cada día para sus clientes: precios, stock, contenido de producto y posicionamiento en buscadores".

En concreto, detallan que un usuario puede escribir una pregunta como “¿dónde tengo mi producto más caro que la competencia esta semana?” y recibir la respuesta al momento, sin pasar por un dashboard ni cruzar filtros manualmente.

La herramienta no se limita a devolver el dato sino que también apunta qué merece la pena revisar a partir de él, y permite convertir cualquier conversación en un informe con gráficos y conclusiones, listo para compartir.

Funciona en las plataformas propias de la compañía, pero también en Microsoft Teams y Slack, dando así más opciones.

Curro Pavón es el CEO y CTO de Data Seekers. Asegura que todo surgió porque "nos dimos cuenta de que la mayoría de las preguntas que nos hacían los clientes eran muy sencillas -cómo va tal precio, qué ha pasado con tal retailer- y aun así había que abrir un dashboard, filtrar y cruzar pantallas para llegar a algo tan simple como una respuesta. Seeker AI es nuestro intento de quitar ese paso de en medio”.

En este sentido, añade a EL ESPAÑOL de Málaga que "lo que más valoran los equipos que ya lo están usando es que Seeker AI les sugiere qué hacer con esa información, por ejemplo si conviene ajustar un precio o dónde están perdiendo visibilidad frente a la competencia, y eso acorta mucho el camino entre el dato y la decisión".

Data Seekers fue fundada por Gina Matheis, Franz Matheis y Curro Pavón y tiene más de una década de experiencia. En 2025 fueron noticia porque entraron por primera vez en el ranking de las 50 empresas tecnológicas que más crecían en España de Deloitte, tras incrementar su facturación un 103% en cuatro años.

La empresa sigue más viva que nunca desde Málaga. "Seeker AI se ha desarrollado íntegramente en Málaga, con un equipo propio de tecnología y datos, y para nosotros es una muestra de que desde aquí se puede crear inteligencia artificial aplicada que compite con soluciones internacionales", destaca Pavón.