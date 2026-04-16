Bernardo Quintero llama al talento tecnológico a quedarse en Málaga con nuevas ofertas de trabajo en Google

Google vuelve a mirar a Málaga para seguir creciendo. Mientras el centro de ciberseguridad de la compañía consolida su actividad en la ciudad, el ingeniero malagueño Bernardo Quintero ha lanzado un nuevo mensaje en su cuenta de X que funciona como llamada directa al talento local: “Google Málaga is hiring”.

No ha hecho falta mucho más. La frase iba acompañada de dos ofertas de empleo que dibujan con bastante precisión el tipo de perfiles que la multinacional quiere incorporar a su equipo en la capital. Dos posiciones senior que confirman que el proyecto va viento en popa a toda vela y entra en una fase de mayor especialización.

Por un lado, Google busca un ingeniero de software centrado en inteligencia de amenazas, un perfil que trabaja analizando el comportamiento de los ciberataques, detectando patrones y desarrollando herramientas para adelantarse a ellos. Por otro, la compañía abre una vacante para un ingeniero senior en inteligencia artificial aplicada a la seguridad, con el foco puesto en automatizar procesos y mejorar la respuesta ante incidentes complejos.

Las condiciones dejan poco margen a la duda. Se requiere experiencia sólida en desarrollo de software, dominio de lenguajes como Python, Java o C++, y recorrido en diseño y mantenimiento de productos. Se trata de una importante oferta que supone una búsqueda de talento con capacidad para integrarse en equipos que trabajan a escala global desde Málaga.

El movimiento encaja con la evolución que ha seguido el centro de Google en la ciudad desde la integración de VirusTotal. Lo que empezó como una apuesta puntual se ha convertido en una estructura estable que no ha dejado de crecer y que hoy necesita perfiles cada vez más especializados.