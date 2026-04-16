Bernardo Quintero llama al talento tecnológico a quedarse en Málaga con nuevas ofertas de trabajo en Google
Se requiere experiencia sólida en desarrollo de software, dominio de lenguajes como Python, Java o C++, y recorrido en diseño y mantenimiento de productos.
Más información: Bernardo Quintero, Medalla de Andalucía: "Quería quedarme en Málaga y hacer crecer mi proyecto desde Andalucía"
Las claves
Generado con IA
Bernardo Quintero anima al talento tecnológico de Málaga a quedarse en la ciudad con nuevas ofertas de trabajo en Google.
Google busca incorporar perfiles senior en ingeniería de software para inteligencia de amenazas e inteligencia artificial aplicada a la seguridad en su centro de Málaga.
Las posiciones requieren experiencia sólida en desarrollo de software y dominio de lenguajes como Python, Java o C++.
La apuesta de Quintero y Google por Málaga refuerza la creación de empleo tecnológico e impulsa el ecosistema local, reconocido recientemente con la Medalla de Andalucía.