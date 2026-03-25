Málaga TechPark se integra en el hub AIR-Andalusia para acelerar la digitalización de las pymes andaluzas

Las claves nuevo Generado con IA Málaga TechPark se incorpora al consorcio AIR-Andalusia para impulsar la digitalización de pymes y entidades andaluzas mediante inteligencia artificial y robótica. El hub AIR-Andalusia ofrecerá desde abril un catálogo de 30 servicios especializados en digitalización, experimentación tecnológica, formación y asesoramiento. El proyecto prevé beneficiar a más de 1.300 pymes y organismos públicos de Andalucía y cuenta con un presupuesto superior a cinco millones de euros para 2025-2029. El consorcio está formado por 21 instituciones, incluyendo universidades, centros tecnológicos y entidades públicas, facilitando la colaboración internacional y el acceso a la red europea de innovación digital.

Málaga TechPark ha formalizado su incorporación al European Digital Innovation Hub (EDIH) AIR-Andalusia, una nueva plataforma regional orientada a impulsar la transformación digital del tejido productivo mediante soluciones de inteligencia artificial y robótica aplicada.

La iniciativa, presentada oficialmente, aspira a convertirse en una referencia para la modernización tecnológica de compañías y organismos públicos andaluces, facilitando el uso de herramientas avanzadas en procesos y servicios.

Como uno de los polos de innovación de la comunidad, Málaga TechPark participará en este consorcio para acercar tecnologías digitales de última generación a empresas y administraciones, con el objetivo de mejorar su competitividad en un contexto de mercado altamente tecnológico.

La infraestructura prevé acompañar en su digitalización a más de 1.300 pymes y entidades públicas andaluzas, ofreciendo un marco común para que puedan incorporar soluciones basadas en inteligencia artificial y robótica en sus operaciones diarias.

A partir de abril, las compañías interesadas tendrán a su disposición un catálogo de 30 servicios especializados accesibles a través de la web oficial del hub que funcionará como puerta de entrada a los recursos de AIR-Andalusia.

Entre las prestaciones previstas figuran programas de experimentación tecnológica bajo el modelo “test before invest”, acceso a infraestructuras y laboratorios avanzados, formación específica para el sector, asesoramiento en proyectos de digitalización y apoyo para identificar vías de financiación.

El proyecto cuenta con un presupuesto superior a cinco millones de euros para el periodo 2025-2029, lo que garantiza un marco financiero estable para el despliegue de sus servicios en toda la comunidad autónoma.

La iniciativa está cofinanciada al 50% por la Unión Europea a través del programa Europa Digital y dispone además de una contribución directa de 600.000 euros por parte de la Junta de Andalucía mediante la Agencia Digital de Andalucía.

Con la puesta en marcha de AIR-Andalusia, la comunidad andaluza se dota de un punto de acceso directo a la red europea de European Digital Innovation Hubs, lo que abre nuevas oportunidades de colaboración internacional en ámbitos como la inteligencia artificial y la robótica.

El consorcio está integrado por 21 instituciones que colaboran de forma coordinada, entre universidades, centros de investigación, clústeres empresariales y entidades tecnológicas, además de Málaga TechPark.

En el ámbito universitario participan la Universidad de Málaga, la Universidad de Granada, la Universidad de Jaén, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Sevilla y la Universidad de Huelva, que aportan conocimiento y capacidad investigadora al hub.

El ecosistema se completa con agentes de innovación y parques tecnológicos como BIC Euronova, el Instituto Ricardo Valle de Innovación (innova IRV), Fundación PTS Granada y onTech Innovation, que actuarán como tractores de proyectos en el territorio.

También forman parte del consorcio la Agencia Digital de Andalucía y la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, a través de la Fundación Progreso y Salud, que aportan coordinación institucional y visión de servicio público.

En el apartado empresarial y tecnológico se incluyen AI Granada Research & Innovation, cetemet, FIDESOL, Ayesa, Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la Cámara de Comercio de Linares y Cámaras Andalucía, configurando una red de apoyo al tejido productivo.