Las claves nuevo Generado con IA Bernardo Quintero, fundador de VirusTotal, ha recibido la Medalla de Andalucía de las Humanidades y las Letras por su impacto en la ciberseguridad y su apuesta por Málaga. Quintero decidió mantener su empresa en Málaga tras la compra de VirusTotal por Google, consolidando la ciudad como un polo europeo de ciberseguridad. Ha impulsado la colaboración entre Google y la Universidad de Málaga, promoviendo formación especializada en ciberseguridad y oportunidades para el talento local. El reconocimiento destaca su apuesta por crear un proyecto global desde Andalucía y su contribución al desarrollo tecnológico y económico de la región.

La Junta de Andalucía ha reconocido con la Medalla de Andalucía de las Humanidades y las Letras al ingeniero malagueño Bernardo Quintero, uno de nuestros talentos andaluces, fundador de Virustotal, la empresa de ciberseguridad malagueña que Google adquirió hace más de una década. El equipo de VirusTotal, encabezado por Quintero, lo tuvo claro y la historia ya es leyenda: dijo que prefería la Costa del Sol a Silicon Valley. Puso la condición incluso antes que el precio. Y dicho y hecho. Así fue cómo Google vino a Málaga.

En su vídeo de presentación previo a la recogida de la medalla, el principal artífice de esta apuesta, Bernardo Quintero, no habló de cifras ni de operaciones empresariales. Habló de sueños cumplidos, de su raíz, y de una decisión que marcó el rumbo del ecosistema tecnológico malagueño: crecer como profesional sin marcharse de la tierra que le vio nacer, dando oportunidades al talento local.

Su vocación tecnológica comenzó casi por casualidad. Recordó cómo "la seño Loli" dejó un cubo de Rubik sobre su mesa y él lo resolvió casi sin proponérselo. “Aquello me abrió un mundo de posibilidades”, contó. Poco después, al introducir un disco en su ordenador, apareció en pantalla “una pelotita rebotando que no tenía por qué salir”. Lo analizó y quedó fascinado. “Era apasionante, un programa capaz de autorreproducirse”. Ahí comenzó su inmersión en la ciberseguridad.

Cuando Google llamó a su puerta, su planteamiento fue claro. “No me interesa Google como cliente, me interesa como socio”. En la negociación, el precio no fue lo primero. “Le pusimos un punto por encima del precio: tendríamos que quedarnos en Málaga”. La venta de VirusTotal al gigante tecnológico no supuso la deslocalización del proyecto. Al contrario, consolidó la ciudad como uno de los polos europeos de ciberseguridad.

Para Quintero era esencial demostrar que se podía crear un proyecto con impacto global y hacerlo crecer desde Andalucía. “Teníamos que demostrar internamente que podíamos tener talento especializado”. En ese camino, señaló a la Universidad de Málaga como socio clave. Impulsaron formación específica en ciberseguridad y establecieron una colaboración que permitió que ingenieros de Google impartieran clases en la UMA con los profesores de la propia Universidad, "a la limón".

Junto a la Junta de Andalucía, también trabajaron en la consolidación del Centro de Ciberseguridad en la "esquina de oro" de Málaga, frente al Muelle 1; contribuyendo a que cada vez más multinacionales tecnológicas elijan la ciudad para implantarse.

“Vengo de la cuna de María Zambrano, tierra de artistas, Vélez-Málaga. Pintamos en el arte... pero ahora también pintamos en la tecnología”, afirmó. La Medalla de Andalucía reconoce esa visión estratégica con la que el veleño ha transformado el tejido productivo malagueño. Un ingeniero que soñó en grande, pero siempre con los pies en su Málaga.