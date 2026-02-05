Smart City Cluster nombra a José María Zambrano nuevo presidente

Las claves nuevo Generado con IA José María Zambrano, economista y socio de 3CS Consultoría Estratégica, ha sido nombrado nuevo presidente de Smart City Cluster. La nueva Junta Directiva apuesta por una gobernanza ética y eficiente, enfocada en la calidad de vida en pueblos y ciudades y en el impulso del sector de ciudades inteligentes. El clúster busca consolidarse como foro de innovación y colaboración público-privada, promoviendo el uso eficiente de recursos públicos y soluciones sostenibles. La Junta Directiva incluye representantes de entidades como la Universidad de Málaga, Setesur, Torsa, Telefónica, Endesa y varios parques tecnológicos y empresas tecnológicas.

La Asamblea General de Smart City Cluster ha designado como nuevo presidente al economista José María Zambrano, socio de 3CS Consultoría Estratégica Económica, tras aprobar por consenso la composición de una renovada Junta Directiva.​

La entidad, que agrupa a la industria española vinculada al desarrollo de ciudades inteligentes, reorienta su estrategia hacia una gobernanza ética, eficiente y centrada en resultados, con especial atención a la calidad de vida en pueblos y ciudades y al impulso de este sector.​

Zambrano subrayó ante los socios la conveniencia de consolidar el clúster como foro de referencia para la innovación, la colaboración público-privada y una utilización más eficaz de los recursos públicos en los distintos territorios.​

Recordó que las grandes urbes afrontan saturación de infraestructuras y servicios, mientras que los municipios pequeños necesitan garantizar el acceso a esas mismas prestaciones, dos realidades a las que el clúster responde con soluciones sostenibles e interoperables.​

Las empresas asociadas trabajan en ámbitos como movilidad, seguridad, medio ambiente, gobernanza, desarrollo económico, habitabilidad, crecimiento personal y servicios sociales, con el objetivo de ofrecer herramientas tecnológicas que aporten valor a ciudadanos y visitantes.​

En esta nueva etapa, Smart City Cluster pretende estrechar los lazos entre compañías y administraciones para facilitar la implantación de proyectos innovadores que modernicen la gestión de los servicios públicos y mejoren el día a día de la población.​

​La Junta Directiva queda formada, junto a Zambrano en la presidencia, por Juan Teodomiro López (Universidad de Málaga) como vicepresidente, Martín Carrillo (Setesur) como secretario general y Mariano Barroso (Torsa) como tesorero.​

Actúan como vocales Eduardo Valencia (Innova IRV), Emilio Herrera (Cibernos), Javier Melero (Aumentur), Joaquín Segovia (Telefónica), Juan Antonio Blanco (Silice), Juan José Prieto (Innovasur), Luis Pérez (Sevilla TechPark), Mercedes González (TOP Digital), Miguel Ángel Domínguez (ADD4U), Natalia Pérez (Málaga TechPark) y Rafael Sánchez (Endesa).​​