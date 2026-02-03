La asociación Yes We Tech celebra su décimo aniversario tras un 2025 de récord

Una de las actividades realizadas por esta asociación en Málaga.

Yes We Tech, asociación malagueña que trabaja para reducir la brecha de género en tecnología, celebra esta semana su décimo aniversario tras un 2025 repleto de formaciones, charlas y encuentros dirigidos a niñas y mujeres en España y Latinoamérica.​

A lo largo de 2025 la entidad impactó en más de 3.000 niñas y mujeres mediante más de 20 eventos propios y 11 colaboraciones, entre ellos la 1ª Hackathon Feminista, la CyberGirl Squad y las Becas de Ciberseguridad de Google.​

Habrá un acto lúdico el 11 de febrero en la Casa del Socorro de Málaga, coincidiendo con el Día de la Niña en la Ciencia, donde se presentará “Damos con la Tecla. Manual CyberGirl Squad” y se avanzarán las actividades previstas para 2026.​

El manual está escrito por Paloma Zamora y contará con la presentación de la autora junto a la ilustradora y artista Pedrita Parker.​

Uno de los eventos de Yes We Tech.

El evento, que ha completado aforo, servirá también para repasar la trayectoria de Yes We Tech, nacida como espacio de encuentro entre programadoras, diseñadoras de UX/UI e ingenieras, y que se ha consolidado en el ecosistema feminista tecnológico.​

Laura Pérez-Osorio, presidenta de YWT, asegura que “en 2025 hemos visto cómo el interés por acercarse a la mujer en la tecnología ha tenido un crecimiento relevante ya que casi todos los eventos que pusimos en marcha alcanzaban el aforo completo con días de antelación”.​

Pérez-Osorio añade que “para nosotras, las socias y voluntarias de YWT, es muy satisfactorio ver cómo nuestro empeño ya va dejando huella en las niñas, a las que acercamos las profesiones STEM a las que pueden aspirar, y en las mujeres o madres que agradecen conocer referentes femeninas en tecnología”.​

​Fundada en 2015, Yes We Tech se define como una comunidad feminista que acompaña a las mujeres en su carrera profesional y defiende una industria tecnológica diversa, sin barreras por género, raza o edad, impulsada por la pasión por la tecnología, las ciencias, la ingeniería y las matemáticas.