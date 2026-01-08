Málaga Tech Park lidera el número de empresas en los parques tecnológicos andaluces

Imagen de Málaga TechPark, el Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga. Europa Press / Málaga TechPark

El parque tecnológico de Málaga (Málaga Tech Park) es el que más empresas tiene alojadas de los ocho parques científicos y tecnológicos existentes en Andalucía. En concreto cuenta con 715 empresas, frente a las 575 que están ubicadas en Sevilla Tech Park.

Así lo ha publicado la Junta de Andalucía en un balance sobre el comportamiento de las tecnópolis en la comunidad autónoma en 2025.

En Andalucía están el Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA), el Parque Tecnológico de Córdoba, el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (PTS) en Granada, el Parque Científico y Tecnológico Geolit y el Parque Científico Tecnológico del Transporte Santana en Linares, ambos en Jaén; Málaga TechPark, así como Sevilla TeckPark y el Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía (Aerópolis), los dos en Sevilla.

En conjunto suman 1.790 empresas y una facturación agregada de 13.000 millones de euros con más de 78.000 trabajadores.

La agroindustria y la actividad agroalimentaria, las energías renovables, la economía azul, el transporte, la logística, la biotecnología de la salud, las tecnologías avanzadas, el segmento aeroespacial o las TIC son algunos de los sectores clave.

Málaga es líder en volumen de empresas instaladas, pero no en facturación agregada ni empleo. Según los datos aportados por la Junta de Andalucía, las compañías instaladas en Sevilla Tech Park tienen unas ventas agregadas de 5.513 millones de euros frente a los 4.181 millones de euros del parque malagueño.

En materia de empleo también hay diferencia en favor de la tecnópolis hispalense: 31.667 trabajadores en Sevilla Tech Park y 27.940 en Málaga Tech Park.

Sevilla y Málaga, por tanto, acaparan el 75% del empleo y la facturación en parques tecnológicos andaluces y el 72% de las empresas.

Aerópolis concentra más de 80 empresas responsables de una facturación de 1.161 millones de euros. Éstas, además, emplean a 5.104 personas. Por su parte, el PITA tiene 78 firmas, que tienen en plantilla a 3.645 trabajadores y presentan a diciembre de este año unas cuentas de 919 millones de euros.

Las 135 empresas instaladas en el PTS de Granada, que tienen en nómina a 7.930 personas, facturan 850 millones de euros.

En Geolit desarrollan su actividad 75 empresas con una plantilla de 1.500 personas y un volumen de negocios de 370 millones de euros. También en la provincia de Jaén, el Parque Científico Tecnológico del Transporte Santana tiene 19 empresas y un total de 445 empleados.

El Parque Tecnológico de Córdoba cuenta con 110 compañías, 550 trabajadores y un volumen de negocios de 60 millones de euros.